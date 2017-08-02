Лига чемпионов: БАТЭ победил «Славию» 7 2.08.2017, 22:03

Фото: fctv.by

БАТЭ обыграл чешскую команду, но попрощался с Лигой чемпионов.

БАТЭ на своем поле победил пражскую «Славию» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:1. По сумме встреч в плей-офф главного еврокубка прошли чехи.

БАТЭ — СЛАВИЯ — 2:1

БАТЭ: Щербицкий — Бага, Милунович, Булят, Поляков (М.Володько, 46) — А.Володько (Гвилия, 76), Драгун, Иванич — Стасевич (к), Сигневич, Гордейчук (Туоминен, 88).

Славия: Лаштувка — Фридрих, Югас, Дели, Боржил — Нгаде-Нгаджи (Соучек, 86) — ван Бурен (Змргал, 61), Ротань, Гушбауэр, Данни (Швенто, 70) — Шкода (к).

Голы: 1:0 — Сигневич (5, пас — Гордейчук). 1:1 — Шкода (44). 2:1 — Стасевич (46).

Борисовчане продолжат выступление в еврокубках и сыграют в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 4 августа в 13.00 по белорусскому времени.