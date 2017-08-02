закрыть
3 августа 2017, четверг, 0:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На Лидчине активисты почтили память повстанцев 1863 года

1
  • 2.08.2017, 22:22
Фото: «Радыё Рацыя»

Активисты отдали дань памяти павшим за нашу свободу повстанцам.

Общественные активисты из Лиды, Березовки, Воронова и Минска традиционно почтили память повстанцев 1863 года. Они вместе посетили урочище «Кресты», расположенное в Лидском районе между деревнями Малое Ольжево и Моховичи, на месте, где произошел бой между повстанцами и царскими войсками и где похоронены белорусские патриоты, передает «Радыё Рацыя».

Представители гражданского общества отметили важность посещения и сохранения исторической памяти о таких местах, которых в Беларуси и так не много.

- Действительно, мы приезжаем сюда не первый год и я очень рад, что людей становится больше. Оптимизм у людей не падает. И тех, которые умерли, мы их помним. Их смерть не напрасна. То, что они делали, мы продолжаем делать - боремся за Беларусь и за белорусскость, - отметил один из активистов.


Мнение

Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»