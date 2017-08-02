На Лидчине активисты почтили память повстанцев 1863 года 1 2.08.2017, 22:22

Фото: «Радыё Рацыя»

Активисты отдали дань памяти павшим за нашу свободу повстанцам.

Общественные активисты из Лиды, Березовки, Воронова и Минска традиционно почтили память повстанцев 1863 года. Они вместе посетили урочище «Кресты», расположенное в Лидском районе между деревнями Малое Ольжево и Моховичи, на месте, где произошел бой между повстанцами и царскими войсками и где похоронены белорусские патриоты, передает «Радыё Рацыя».

Представители гражданского общества отметили важность посещения и сохранения исторической памяти о таких местах, которых в Беларуси и так не много.

- Действительно, мы приезжаем сюда не первый год и я очень рад, что людей становится больше. Оптимизм у людей не падает. И тех, которые умерли, мы их помним. Их смерть не напрасна. То, что они делали, мы продолжаем делать - боремся за Беларусь и за белорусскость, - отметил один из активистов.