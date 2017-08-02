Гончаренко вывел ЦСКА в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Гончаренко вывел ЦСКА в раунд плей-офф Лиги чемпионов1
- 2.08.2017, 22:56
Подопечные белорусского тренера обыграли греческий АЕК.
Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграл греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, проходившая на стадионе «Арена ЦСКА», завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч на 74-й минуте забил Бибрас Натхо. Первый матч между клубами завершился со счетом 2:0 в пользу московской команды.
Таким образом, в следующий раунд плей-офф турнира прошли «красно-синие».
Жеребьевка следующего раунда квалификационного турнира Лиги чемпионов состоится 4 августа. Тогда же пройдет и жеребьевка следующего этапа Лиги Европы.