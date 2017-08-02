Гончаренко вывел ЦСКА в раунд плей-офф Лиги чемпионов 1 2.08.2017, 22:56

Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Подопечные белорусского тренера обыграли греческий АЕК.

Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграл греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на стадионе «Арена ЦСКА», завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 74-й минуте забил Бибрас Натхо. Первый матч между клубами завершился со счетом 2:0 в пользу московской команды.

Таким образом, в следующий раунд плей-офф турнира прошли «красно-синие».

Жеребьевка следующего раунда квалификационного турнира Лиги чемпионов состоится 4 августа. Тогда же пройдет и жеребьевка следующего этапа Лиги Европы.