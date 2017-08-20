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В Петербурге автомобиль въехал в толпу людей

  • 20.08.2017, 8:32

Водителя Volkswagen Polo уже задержала полиция.

Женщина погибла, три человека пострадали в Петербурге после того, как в них врезался водитель иномарки, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Петербурга.

"Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель задержан", — говорится в сообщении.


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