В Беларуси идут на рекорд по ПТУшникам 7 20.08.2017, 13:35

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Власти рапортуют о перевыполнении плана по сравнению с 2016 годом.

«Популярность среднего специального образования среди белорусских абитуриентов растет», - утверждают официальные издания.

Об этом якобы свидетельствуют предварительные итоги приема в 2017 году, о которых сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БелТА рассказала консультант управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Татьяна Короткевич.

Специалист проинформировала, что в 2017 году в ссузы планировалось принять 39 тыс. человек, в том числе 24 тыс. - за счет средств бюджета. "По предварительным данным, общий процент выполнения плана приема составил 97,1%, что несколько лучше показателей за аналогичный период прошлого года - 96,7%. Бюджетные места заполнены на 99,5%. Это тоже более высокий показатель, чем в 2016 году", - отметила Татьяна Короткевич. Что касается плана приема на платное, то он выполнен на 93%.

По словам представителя Минобразования, в этом году самыми востребованными у абитуриентов были правоведение, фотография, автосервис. Молодые люди проявляли повышенный интерес к педагогическим, медицинским специальностям, а также тем, что связаны с IT.

Основная часть вступительной кампании в ссузы завершилась 17 августа. С 1 октября по 30 ноября будут принимать документы на сельскохозяйственные специальности, а также на заочное отделение. По 15 октября продолжается прием иностранных граждан.