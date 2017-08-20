Премьер Австралии представил план по защите от террористов на машинах 20.08.2017, 13:45

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Малкольм Тернбулл

План содержит три основных пункта, которые должны обеспечить безопасность на улицах.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл представил план по защите от террористов на машинах. Об этом сообщает SBS (перевод – РБК).

Как отмечает телеканал, план был представлен в воскресенье, 20 августа, после того, как в четверг, 17 августа, был совершен теракт в Барселоне с применением автомобиля. Стратегию по защите мест скопления людей от терроризма начали разрабатывать с июля 2016 года, когда был совершен теракт в городе Ницца во Франции.

По новому плану, владельцы магазинов и обслуживающие компании предоставят полиции и правительству доступ в здания, чтобы определить их уязвимые места и разработать план по защите их от терактов. Кроме того, на местах скопления людей будут установлены столбы, которые будут разделять пешеходную и проезжую часть дороги. Также планируется увеличить число полицейских, патрулирующих оживленные улицы.

Как заявил Тернбулл на пресс-конференции, новая программа противодействия терактам с применением автомобилей «оптимизирует и улучшит» безопасность Австралии. По его словам, в стране одна из самых лучших разведывательных служб в мире. «Но мы понимаем, что угроза постоянно эволюционирует, поэтому нам нужно сделать так, чтобы мы постоянно улучшали и обновляли меры противодействие, которые мы используем», — сказал Тернбулл.

В Барселоне террорист на фургоне въехал в толпу на улице Рамбла и скрылся с места происшествия. В результате погибли 13 человек, более 130 получили ранения. Затем была совершена новая атака в Камбрильсе, где пятеро боевиков на Audi A3 также направили машину на пешеходов, а потом вышли из транспортного средства и стали нападать на людей. На место инцидента прибыли полицейские и убили террористов. В результате нападения пострадали семь человек. Ответственность за оба теракта взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».