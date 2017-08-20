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Как минчане спасаются от жары на Дубровском водохранилище

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  • 20.08.2017, 13:50
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Фото: onliner.by

+34 стало хорошим мотивирующим фактором, чтобы нырнуть поглубже.

Чем бы занимались в эти жаркие дни минчане, если бы не было шашлыка, арбузов, пляжей и прохладной водички?

Журналисты onliner.by предложили взглянуть на атмосферу Дубровского водохранилища. Судя по состоянию на начало уик-энда, места хватает всем. Хотя пляжный аншлаг — дело стихийное. Как-никак обещают жару — температура поднимется вплоть до отметки +31 градус на территории Минска и окрестностей.

В Республиканском гидрометеоцентре такую погоду называют неблагоприятным явлением. Обещают, в дневные часы 20 августа (воскресенье) на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30...+34°C, в Минске — +30...+31°C. Возможно, тем, кто предпочтет остаться в городе, такие показания термометра и покажутся неприятными. А вот у загорающих на Дубровском водохранилище совсем другое мнение на сей счет. В качестве доказательство этого тезиса — фоторепортаж прямо с пляжей.


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