Ученые показали, как месяц рождения влияет на здоровье и характер человека 7 20.08.2017, 14:38

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Дело оказалось вовсе не в астрологии, а в длине светового дня.

Современная наука давно опровергла влияние планет на судьбу человека. Однако исследования последних лет показывают: время года, в котором мы рождаемся, накладывает отпечаток на нашу личность и здоровье.

В разные времена года беременные женщины получают неодинаковое количество солнечного света. Ученые из Будапешта предположили, что этот дефицит может влиять на ребенка в утробе матери, пишет adme.ru.

Оказывается, сезон рождения влияет на наличие в крови дофамина и серотонина — гормонов удовольствия и хорошего настроения.

Помимо этого, исследователи из Университета Аликанте в Испании определили связь между месяцем рождения человека и предрасположенностью к 27 хроническим заболеваниям и состояниям.

В целом зимние именинники гораздо менее раздражительны и вспыльчивы, чем рожденные в другие сезоны. Правда, именно в это время года меньше всего солнца. Поэтому рожденные зимой бывают предрасположенными к подавленному настроению и депрессии.

Именинники января чаще встречаются с язвой желудка, запорами и болью в пояснице (мужчины), сердечными приступами, мигренью и проблемами в период менопаузы (женщины).

В то же время мужчины, рожденные в январе, почти в 3 раза реже испытывают проблемы со щитовидной железой по сравнению с именинниками сентября.

А февральским новорожденным стоит остерегаться проблем со щитовидной железой, остеоартрита (представителям обоих полов), болезней сердца (мужчинам) и тромбов (женщинам).

Все люди, рожденные весной, склонны к гипертимии — общему приподнятому настрою. Чаще всего мартовские, апрельские и майские именинники становятся оптимистами и жизнелюбами.

Мужчины, рожденные в марте, могут быть предрасположены к астме, катаракте, болезням сердца.

Женщинам стоит остерегаться ревматизма, запоров и артрита.

Апрельские именинники автоматически склонны к остеопорозу, проблемам со щитовидной железой и астме (мужчины), а также бронхиту, опухолям и остеопорозу (женщины).

Рожденные в мае мужчины могут быть склонны к астме, депрессии и сахарному диабету, а женщины — к остеопорозу, запорам и хронической аллергии.

В то же время мужчины — майские именинники наряду с декабрьскими наиболее склонны к депрессии.

Рожденные в летние месяцы позитивно смотрят на мир. Но при этом они склонны к циклотимии — частым переменам настроения. В крайней точке циклотимия может перерасти в психическое заболевание — биполярное расстройство, или маниакально-депрессивный психоз. Особенно «качели» настроения показательны в сравнении с зимними именинниками.

Рожденные в июне склонны к таким недугам, как катаракта, хронический бронхит и болезни сердца у мужчин, ревматизм, недержание мочи и артрит у женщин.

Мужчины, рожденные в первый летний месяц, на 34 % реже страдают от депрессии и на 22 % — от боли в спине. В то время как женщины — июньские именинницы на 35 % реже испытывают проблемы в период менопаузы и имеют на 33 % ниже риск развития мигрени.

Именинники июля склонны к астме, артритам, опухолям (мужчины), бронхиальной астме, хроническим болям в шее, опухолям (женщины).

Рожденные в августе предрасположены к следующим недугам: мужчины — остеопороз, астма, проблемы со щитовидной железой, женщины — ревматизм, артрит, образование тромбов.

Те, кто родился осенью, часто бывают склонными к раздражительности. Хорошая новость: благодаря достаточному количеству солнечных лучей сентябрьские, октябрьские и ноябрьские новорожденные во взрослой жизни редко впадают в депрессию или страдают биполярными расстройствами.

Сентябрьские именинники могут быть предрасположены к остеопорозу, проблемам со щитовидной железой (представители обоих полов), астме (мужчины), опухолям (женщины).

Хорошая новость для всех, рожденных в сентябре: у них наименьшие шансы обнаружить у себя любое хроническое заболевание.

Рожденные в октябре мужчины могут иметь проблемы со щитовидной железой и мигренями, женщины — с анемией и повышенным уровнем холестерина. И те, и те склонны к остеопорозу.

Именинники ноября — мужчины предрасположены к хроническим заболеваниям кожи, болезням сердца и проблемам со щитовидкой, женщины — к инфарктам, запорам, варикозному расширению вен. Приятный бонус: ноябрьские именинницы не будут испытывать проблем в период климакса.

Рожденные в предновогодний месяц представители сильного пола могут жаловаться на катаракту, депрессию, сердечные недуги, а женщины — на бронхиальную астму, тромбы и хронический бронхит.