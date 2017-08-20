Ученые: Бокал вина перед сном продлевает жизнь 5 20.08.2017, 19:54

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Умеренное употребление вина улучшает работу кровеносной системы.

Ученые США провели исследование, которое показало, что выпитое перед сном вино спасает человека от ряда заболеваний, тем самым продлевая жизнь. К такому выводу эксперты пришли после наблюдения за группой добровольцев, пишет actualnews.org.

Во время эксперимента люди были разделены на три группы: слабо пьющие, в меру употребляющие вино, сильно пристрастившиеся к этому напитку. На протяжении длительного времени научные сотрудники наблюдали за добровольцами.

В итоге ученые сообщили, что риск ранней смерти у людей, выпивающий более 14 порций вина в неделю (группа сильно пьющих), намного увеличен, чем у добровольцев, в меру употребляющих напиток.

У подопытных, которые пили меньше 3 порций в неделю (слабо пьющая группа), наблюдалось улучшение работы кровеносной системы. Эксперты пришли к мнению, что у этих людей на 25% снизился риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.