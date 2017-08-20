«Крумкачы» впервые победили БАТЭ 3 20.08.2017, 20:35

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Фото: ФК «Крумкачы»

«Вороны» сенсационно обыграли борисовчан со счетом 3:2.

В матче 19 тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» на «Борисов-Арене» победили БАТЭ (3:2).

Таки образом, «вороны» впервые победили БАТЭ. Ранее команды играли между собой трижды. Во всех матчах побеждал борисовский клуб (5:0, 3:0 и 3:2).

БАТЭ — Крумкачы — 2:3

БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, Яблонский, Березкин, Сигневич, Риос, Туоминен (Родионов, 69), Поляков (к), М.Володько (Иванич, 53), Кендыш, Гвилия (Гордейчук, 46).

Крумкачы: Костюкевич, Василевский (к), Челядинский, Козел, В.Иванов, Скшинецкий, Ф.Иванов (Исаченко, 92+), Филанович (Карп, 90), Алексиян, Рудюк, Богунов (Драчев, 94+).

Голы: 0:1 — Ф.Иванов (20 — с пенальти). 0:2 — Филанович (26). 1:2 — Гордейчук (48). 2:2 — Сигневич (56). 2:3 — В.Иванов (69).