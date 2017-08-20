Учения Кремля в Беларуси: в Сети указали на тревожный момент 20.08.2017, 21:01

Появились новые снимки российской военной техники, прибывающей в Беларусь на военные учения «Запад-2017».

Масштабные учения пройдут с 14 по 20 сентября. По официальным данным, в них примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Пользователи соцсетей обсуждают снимки, обращая внимание на многочисленность военных РФ, пишет «Обозреватель».

«Понаехавшая в Беларусь на учения козлятина разгружает свои консервные банки. Многовато». «Это не учения, это оккупация».

Как сообщалось ранее, в Беларуси накануне масштабных российско-белорусских военных учений «Запад-2017» были замечены «зеленые человечки» – вооруженные люди в камуфляжах без опознавательных знаков.