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Что будет, если Трамп перестанет писать в Твиттер

  • 20.08.2017, 21:35
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Дональд Трамп

Активность президента США в Твиттере серьезным образом влияет на рыночную стоимость социальной сети.

Аналитик компании Monness Crespi Hardt & Co Джеймс Какмак считает, что если президент США Дональд Трамп перестанет писать в Твиттер, рыночная стоимость соцсети упадёт примерно на два миллиарда долларов, пишет tjournal.ru.

По мнению Какмака, это не повлечет за собой массового оттока аудитории, но потеря одного из «ярких пользователей» резко отразится на нематериальных активах компании и стоимости акций.

- У Трампа около 36 миллионов подписчиков, и с момента регистрации в марте 2009 году он написал более 35 тысяч твитов. В мире нет лучшей бесплатной рекламы, чем президент Соединенных Штатов, - уверен Джеймс Какмак, аналитик Monness Crespi Hardt & Co.

По данным Bloomberg, рыночная стоимость Twitter сейчас составляет около 11, 7 миллиардов долларов, с победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года она сократилась на 14%.

В середине июля председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани позитивно оценил влияние Трампа на популярность соцсети. Он добавил, что руководство компании не намерено блокировать его аккаунт, несмотря на жалобы других пользователей.


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