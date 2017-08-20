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Милевский спас брестское «Динамо»

  • 20.08.2017, 22:13
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В концовке матча против «Шахтера» звездный нападающий брестчан сумел вырвать ничью.

Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в домашнем поединке 19-го тура чемпионата Беларуси — 2:2.

Брестчане уступали горнякам 0:2 вплоть до 81 минуты матча, однако в концовке встречи защитник Дмитрий Алисейко сумел один гол отыграть. Спустя три минуты Артем Милевский принес своей команде ничью.

После 19-го тура лидер таблицы «Шахтер» на одно очко опережает минское «Динамо» и на пять — БАТЭ.

Замыкает турнирную таблицу «Нафтан», в активе которого три балла. Семь очков в копилке у «Ислочи», по 16 — у «Славии» и «Минска».


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