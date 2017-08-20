В Минске отметили годовщину независимости Украины 20.08.2017, 22:45

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В столице Беларуси украинская диаспора продемонстрировала свой национальный колорит.

В 26-ю годовщину независимости Украины в белорусской столице прошло большое украинское мероприятие - Дни украинской культуры, передает «Белсат».

«Чудесные коллективы из Украины приехали, особенно я хочу прорекламировать Полтавский коллектив «Чураивна», который уже не первый раз приезжает в Минск, его здесь полюбили», - говорит украинский посол Игорь Кизим.

Помимо творческих коллективов и исполнителей из Украины, украинская диаспора продемонстрировала свой национальный колорит - выставку традиционной вышивки и ремесел, сладости национальной кухни.

«Украинский народ сохраняет вышивку - это его идентичность, это его душа. И мы, украинцы, которые живут в Беларуси, эту традицию бережем», - рассказывает Галина Калюжна из общества «Завет».

Не скрывали эмоций зарубежные гости.

«Мне очень приятно, что ваш народ гордится тем, что вы - белорусы. И мне очень хотелось, чтобы мы, украинцы, еще больше гордились, что мы - украинцы, потому что мой народ сейчас поднимается с колен. И я верю, что долгожданный мир будет в Украине», - говорит заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Не обошлось без эмоций и у хозяев.

«Нам очень нравится Украина, я из Минска сама. Мы друзья, моя сестра сидит и плачет», - рассказывает минчанка.

Тем временем Украина стала еще ближе к нам, так как неожиданно Беларусь посетила украинская звезда, победитель «Евровидения - 2016», Джамала. Она стала хедлайнером «Mirum Music Festival», который накануне прошел у стен Мирского замка.

«Вот такая наша судьба артистов, мы приезжаем, выступаем и даже не видим городов. Но мы чувствуем людей, и когда я вышла на сцену, я просто в них влюбилась. Потому что они такие родные, мне хотелось каждого обнять. И я их обнимала своей музыкой, своими нотами», - делится своими эмоциями певица Джамала.

Райдер у певицы был обычный, разве была только одна просьба - никакой свинины, поскольку религия исполнительнице ее потреблять не позволяет.

«Так как мы хотели привезти ее раньше, то мы знали ее репертуар - это такой соул, фанк, джаз. У Джамалы очень красивый голос, у нее очень классный коллектив: 10 человек на сцене, очень качественная музыка. То, что реально стоит услышать», - отмечает организатор« Mirum music festival» Ольга Смок.

Мирский фестиваль соединил украинских, белорусских и российских исполнителей: на сцене под мирским небом выступили московская группа БЦХ и российская электронная музыкантка «Ishome». А из белорусских исполнителей фестиваль принимал Полину Республику и «NaviBand».

«Мы всегда подбираем только те группы, которые нам лично нравятся. Никого не зовем, чтобы срубить, заработать денег. Кого видели на других фестивалях, кого знали до этого. Джамалу хотели давно привезти и тут она победила на «Евровидении», и это такая хорошей повод показать ее белорусам», - добавляет Ольга Смок.

Поэтому в очередной раз убеждаемся, что культура объединяет наши соседские народы более эффективно, чем политические заявления.