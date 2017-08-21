«Какой-то тренер какой-то сборной» 6 21.08.2017, 15:55

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Как «шунявки» мешают белорусским тренерам ходить на футбольные матчи.

Белорусский футбол, возможно, самый демократичный в мире. Обычные болельщики и футбольные селебрити ходят на одни и те же трибуны (VIP-места предусмотрены далеко не везде) и проходят на стадионы одинаковым путем – через милицейский досмотр. На чрезмерный характер процедуры люд жалуется постоянно. Но и знаменитости иногда тоже подпадают под горячую руку стражей порядка. Дело в том, что силовики далеко не каждого випа знают в лицо. «Трибуна» показывает несколько примеров.

Самый свежий пример случился на стадионе «Трактор» 13 августа. Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко решил посетить матч своей бывшей команды «Торпедо-БелАЗ» с минским «Динамо». На трибуну коуч почему-то пошел не через VIP-проход и попал в цепкие руки милиционера, что и засвидетельствовал один из болельщиков.

Криушенко не единственный тренер сборной, которому есть что рассказать на эту тему. Вот история от Александра Хацкевича, который в октябре 2015-го побывал в Солигорске на игре «Шахтера» с «Минском».

– 20:00. Воскресенье. Свободный вход. Человек в черной форме задает мне вопрос: «Кто такой?» Говорю: «Тренер национальной сборной по футболу». По рации омоновца спрашивают: «Кто там?» – «Какой-то тренер какой-то сборной». – «Не какой-то тренер, – говорю, – а тренер национальной сборной». Из рации: «Обыскать!» Нет вопросов – обыскали. «Все?» – спрашиваю. – «Нет, вон туда подошел и посмотрел в камеру». Около камеры стоит такая же детина. Я подхожу, начинаю улыбаться. Реакция: «Я сказал: не улыбаться вообще!» – рассказывал Хацкевич.

Из-за подобных вещей совершенно не жалует белорусскую милицию Георгий Кондратьев.

– Мне не нравится, когда меня обыскивают с ног до головы. Мне именно это не нравится. Доходило до смешного: болельщики говорили милиционерам: «Кого вы обыскиваете?» Я лучше посмотрю футбол по телевизору, – говорил как-то тренер «Минска».

А нынешнего тренера «молодежки» Людаса Румбутиса как-то милиционеры вообще не узнали. Благо хоть на стадион пустили.

– Прохожу досмотр, говорю милиционеру: «Вот раньше на футбол ходили и в дождь, и в снег». Он смотрит на меня: «Было дело, сразу видно, что вы болельщик со стажем». Я – болельщик, представляешь? – рассказывал литовец.

***

Иногда с правоохранителями не помогает и более высокий статус. Так, первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян в 2013-м году во время встречи столичного «Динамо» и «Шахтера» пытался выбить у ОМОНа разрешение на посещение болельщиками туалета. Однако его даже слушать не стали.

– Считаю неправильным во время перерыва не выпускать болельщиков в туалет. Даже если есть проблемные люди из числа фантов, то это не значит, что из-за какой-то малочисленной группы должны страдать нормальные болельщики, которые пришли поддерживать свою команду, а не проводить время в туалете, когда игра началась. По этой причине я и вмешался. Но, к сожалению, это не дало результата, – пояснял свои действия функционер.

Своя история о взаимоотношениях с милиционерами есть и у экс-коммерческого директора столичного «Динамо» Сергея Варкалова.

– В 2015-м ехал на матч в «Витебск» в компании Игоря Гуриновича, Кирилла Савостикова и Вука Рашовича. У меня к машине были прикреплены динамовские флажки. Во-первых, нас начали останавливать километров за сто до Витебска. А во-вторых, когда мы пытались въехать в город, нас тормознул ОМОН и сказал флажки убрать. Даже после того, как объяснили, кто мы и куда едем, все равно требовали. Отстояли и принципиально не сняли. Для Вука это было шоком. А затем нас на посту ГАИ стали переписывать. Когда у Вука спросили, какое у него отчество, он вообще перестал что-либо понимать. С тех пор называли его Вук Бранкович, – вспоминал менеджер.

Были сложности с попаданием на футбол и у председателя попечительского совета «Минска» Александра Керножицкого. На входе на собственный стадион перед игрой «горожан» с «Днепром» между руководителем и милиционером получился забавный диалог:

– Я председатель клуба! – заявлял Керножицкий.

– Ты мне еще поугрожай тут! – парировал ОМОНовец.

***

На этом же матче милиционеры пропускали футболистов обеих команд на разминку через металлодетектор. Кроме того ОМОНовцы проверяли бутсы, которые игроки несли в руках. Такая же участь настигла блоки с бутылками, транспортируемые администраторами к скамейкам запасных.

– Самый прикол был, когда мы только приехали на игру. Пошли на поле оценить газон – нас не пустили. Сказали: «Подождите, когда футболистов начнут запускать», – рассказывал хавбек «горожан» Иван Маевский.

А в 2015-м брестский ОМОН досмотрел всех игроков местного «Динамо», приехавших на игру с «Шахтером». Милиционеры тщательно обыскивали всех без исключения: вещи из сумок выкладывались на стол, а бутсы чуть ли не просвечивались. Даже тренер не сумел прекратить процедуру.

— Это просто цирк. Видят же, что идет команда, а все равно досматривают все вещи, переворачивают. Я думаю, ни в одной команде Высшей лиги нет такого, как у нас, – возмущался защитник «Динамо» Павел Челядко.

Брестчане вообще оказываются проблемными футболистами. Во время финала Кубка-2017, сразу после решающего сейва Жереми Малерба в серии пенальти, брестские болельщики рванули праздновать победу на беговые дорожки. Милиционерам это не очень понравилось, и они принялись укладывать «нарушителей» лицом в пол. На выручку фанатам поспешили динамовцы Андрей Цеван, Дмитрий Мозолевский и Александр Демешко. Цеван прибежал первым и тут же был уложен на беговую дорожку. За партнера вступился Демешко. Форвард делал это в очень жесткой форме.

– Вижу, болельщики с трибун побежали на поле, ОМОН их начал ловить, укладывать на дорожку, крутить, – вспоминал инцидент Цеван. – Я, Демеха и Мозоль (Демешко и Мозолевский – прим.) прибежали со скамейки и попросили их отпустить. Но нас, похоже, спутали с фанатами, меня тоже положили на дорожку, хотя на мне была клубная майка. Они там никого не слушали, делали свою работу. Я же не знаю, какой у них приказ был. Мы говорили, что мы вместе с командой, что мы не болельщики, но в тот момент им было без толку это говорить.

В 2014-м, когда Мозолевский еще выступал в БАТЭ, с ним произошел еще один случай. Форвард был травмирован, но захотел посмотреть матч за Суперкубок между своей командой и «Минском». Однако у входа в манеж его остановил сотрудник ОМОНа. Милиционер не захотел пускать игрока с пригласительным билетом в руках через служебный вход.

— Откуда я знаю – игрок БАТЭ ты или кто-то другой. Давай шуруй на другой вход. Здесь ты не пройдешь, – говорил милиционер.

Ситуацию спас зампред БАТЭ Александр Захарченко, уговоривший пропустить футболиста. Кстати, на том матче милиционеры отличились еще и тем, что проверяли содержимое сумок даже у врачей «скорой помощи».

«Пострадал» на игре БАТЭ и экс-вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович.

– Играли в Минске БАТЭ с «Барселоной» (2011 год – прим.). Мы добирались из Питера целый день на машине. Кто не за рулем, выпил чуть-чуть. Один – президент федерации футбола Ленинградской области, второй – известный в России агент. Пришли на вход. Там омоновцы шмонали какого-то пацана. Мои попутчики как увидели, офигели. Вступились за парня. Естественно, их закрыли. А я стою такой в костюме сборной Беларуси. Понятно, меня узнают. Не все, но узнают. Пытаюсь объяснить, мол, это ребята из России, их пригласили на матч. Ни хрена. Пока не нашел Капского, пока не нашел начальника ОМОНа, вопрос не решили. При этом мне пришлось пройти через другой вход. И знаешь, там стояли такие менты 18-19 лет, что страшно. Стоит чудачок и тыкает взрослым мужикам: «Карманы выворачивай, я тебе говорю!» Я уже не решился делать замечание, чтобы помочь своим товарищам. Хорошо, замяли в итоге, – рассказывал Тумилович.