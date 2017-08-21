Генерал Мэттис одобрил новую стратегию США по Афганистану 21.08.2017, 7:34

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Джеймс Мэттис

Президент Трамп раскрыл некоторые детали стратегии на встрече с генералами и военными лидерами.

Министр обороны США Джим Мэттис выразил удовлетворение процессом разработки новой стратегии в отношении Афганистана администрацией Трампа, но не стал вдаваться в детали, сообщает «Голос Америки».

Выступая в столице Иордании Аммане, Мэттис сказал, что не будет говорить об этой политике, пока Белый дом не объявит о ней официально.

Трамп заявил в субботу, что его администрация приняла решение по войне в Афганистане, продолжающейся 16 лет.

На следующий день после совещания с членами команды по национальной безопасности в резиденции Кэмп-Дэвид Трамп написал в Твиттере: «Провел важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими талантливыми генералами и военными лидерами. Принято множество решений, в том числе по Афганистану». Президент не привел никаких подробностей.

Пресс-секретарь Трампа Сара Хакаби Сандерс заявила в пятницу, что новая стратегия будет «защищать интересы Америки» в Южной Азии, отметив, что ее детали будут объявлены позднее.

Представитель руководства США, выступая на условиях анонимности, сообщил агентству Reuters, что советники Трампа по национальной безопасности поддерживают увеличение военного контингента в Афганистане на 3000-5000 человек и выступают за более тесное сотрудничество с афганскими силами для ведения боевых действий.

Сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что законодатели подождут, пока администрация Трампа сформулирует стратегию по Афганистану, прежде чем принимать решение о численности контингента.

«Говорить о численности войск сейчас – это ставить телегу впереди лошади, – сказал Кейн, выступая в программе «Лицом к нации» на телеканале CBS. – Главный вопрос: какова наша стратегия? Когда вы изложите стратегию, вопрос о численности войск решится сам собой».

Ведущий демократ в сенатском Комитете по международным отношениям Бен Кардин заявил в программе Fox News Sunday, что будет выступать против увеличения контингента.

Майкл Кугельман из вашингтонского Центра Вудро Вильсона позитивно оценивает обширный анализ стратегии, поскольку, по его мнению, это показывает, что были рассмотрены все варианты. Но недавние успехи боевиков Талибана требуют оглашения стратегии в ближайшее время.

По оценкам США, правительственные войска контролируют менее 60 процентов афганской территории. За остальные районы идет борьба, или они находятся под контролем боевиков.

«Талибан никогда не был так силен. Нам нужна стратегия для решения этой проблемы, причем быстро», – считает Кугельман.

Тем временем, согласно предварительным данным ООН, ранее в этом месяце талибы и действующие в Афганистане боевики самопровозглашенного «Исламского государства» в ходе совместной акции убили, по меньшей мере, 36 человек в одном из селений на севере страны.

Расправа произошла между третьим и пятым августа – вскоре после того, как боевики наводнили селение Мирза Оланг, большинство населения которого составляют шииты. Селение расположено в провинции Сари-Пуль; по словам афганских официальных лиц, в настоящее время число погибших здесь превысило 50 человек.

В распространенном в воскресенье докладе Миссии ООН по оказанию помощи в Афганистане (UNAMA) отмечается, что среди жертв расправы – как мирные жители, так и члены проправительственных формирований. Последние были разоружены, а затем уничтожены.