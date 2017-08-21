Брестчанин: В Польше зарабатываю €1000 в месяц 41 21.08.2017, 8:55

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А чтобы купить новые джинсы, достаточно пропустить один поход в кафе.

28-летний Дмитрий Шиманский из Бреста уже четыре года живет в Варшаве и работает там крупье.

Он рассказал «БГ» о поляках, своих впечатлениях о стране и о том, сколько стоит жизнь в польской столице:

- После окончания брестского лицея №1 я учился в БНТУ на специальности «экспертиза и управление недвижимостью». Затем в БрГУ имени А.С. Пушкина на «социо-медико-психологической деятельности». Правда, ни один вуз так и не окончил.

А потом попал на курсы крупье и с 2007 года начал работать в этой профессии. В итоге в Бресте я отработал в казино около пяти лет. Потом был год перерыва и переезд в Варшаву.

Я ехал в Варшаву не за гламурной европейской жизнью, не за высоким заработком, а за уровнем работы. Я всегда считал, что я неплохой в этом деле, и ехал за европейским уровнем. Хотел посмотреть, я неплохой для Бреста или неплохой вообще.

Кроме того, в Европе проводятся чемпионаты крупье. Моя польская коллега стала четвертой в Европе на одном из них. Я тоже вдохновился и хотел поехать, но потом понял, что мне еще рановато. Я начал усердно трудиться, учить языки.

Теперь я чуть-чуть говорю где-то на шести языках: нормально знаю английский, польский свободно, русский — понятно, немного китайский, индийский и тайваньский. Ведь в казино приходит до 1 200 человек в день — до 40 национальностей.

Я путешествую, но в последнее время домой приезжаю в отпуск, потому что сильно скучаю. А так, летай куда хочешь. Если есть желание, можно хоть завтра сесть и полететь куда-то. В Польше я много где был. Вроцлав, Гданьск, Краков, Величка — почти во всех больших городах. Кроме этого, я два раза был на Кипре, летал на Мальту, был в Риме, Будапеште. Понятное дело, побывал в России (Москве) и Украине.

Польский язык я понимал всегда. У меня бабуля — полька, которая живет в Бресте. У меня была карта поляка. Поэтому я ехал без специального разрешения на работу. Это мне тоже очень помогло.

В свободное от работы время я хожу в бары и клубы, сауну, тренажерный зал. Но это только в выходные. В будни у меня на это почти нет времени. Я много работаю, после смены в казино готовлю ужин, занимаюсь домашними делами.

Иногда езжу с друзьями на гриль. Для этого в Варшаве есть специальные парки. Там есть беседки, огнище, волейбольные площадки. Все это обустроено за государственные деньги.

Государство выделяет деньги на каждый район города, и если чиновники не успевают освоить все средства, они проводят в интернете опрос среди жителей. То, что набирает больше голосов, и появляется в районе. Будь то детская площадка, площадка для выгула собак, парк и так далее.

Кроме Польши, для работы я рассматривал Голландию и Ирландию. Я там ни разу не был. И что не понравилось бы, я не боялся. Мне не должно там нравится. Главное, чтобы соцпакет был хороший. У меня практичный подход.

Сейчас в Польше я зарабатываю около 1 000 евро в месяц, не меньше. С моей зарплатой там моя жена может не работать. Но пока я не женат.

В Варшаве я снимаю комнату, потому что мне не хватает общения. Квартиру снимать без проблем, денег хватает. Но мне надо, чтобы кто-то постоянно шебуршал. Выходные у меня часто среди недели, поэтому состыковаться с друзьями не всегда получается. Со мной в квартире живут два поляка и украинец.

На еду у меня уходит максимум 150 евро. Даже если пару раз в неделю я ем не дома. Цены на одежду — это ерунда. Один раз не поел в кафе — купил джинсы. 120 — 200 злотых у меня может уйти на гулянку.

В последнее время я стараюсь приезжать домой в Брест почаще. Как только выпадает три-четыре выходных — приезжаю. Билет стоит 10 долларов — один раз поесть.

За четыре года, что я живу в Варшаве, я однозначно заметил изменения в родном городе. Брест стал красивее. Город развивается. Автобусы и троллейбусы поменялись. Нет уже тех старых. Может, денег у людей много нет, но на жизнь хватает. Вот я бомжей не вижу.

Знаете, сколько в Польше бомжей? И эти бомжи такие крутые. Он к тебе подходит: «Дай денег!» Ты ему на русском — он тебе на русском. Ты ему начинаешь по-английски говорить, он тебе и на английском ответит.

Когда я приехал на работу в Польшу, был рад и счастлив. Но человек ведь такая зараза, что ему все время мало. Мои польские коллеги жалуются, что у них такая плохая работа, но все сидят на ней с высшим образованием, иногда с двумя. А сидят, потому что деньги неплохие зарабатывают. Но все плачут и плачут. И я заметил, что уже сам начинаю быть недовольным.

В Беларуси, мне кажется, такой же эффект. Может, положение здесь и не очень хорошее, даже, может, и не хорошее, среднее или ниже среднего, но оно не фатальное.

Любимая тема в Беларуси на кухне, за пивом — как у нас все плохо. Но добивает то, что об этом постоянно говорят. Если бы люди поменьше говорили об этом, а побольше работали, то было бы проще.

В Польше меня удивляет то, как поляки из ничего могут сделать конфетку. Особенно это касается общепита. Приходишь, какое-то сено навалено, какие-то люди прыгают, из лука можно пострелять. Но они это делают все как-то дешево и классно. Ты в любой кабак заходишь и не переживаешь, будет тебе вкусно или нет. Там вкусно всегда. И порции большие.

Среди моего круга общения, конечно же, больше поляков. Только на работе штат — 130 человек. И все поляки. Я единственный белорус, который там работает. Есть еще один русскоязычный парень, он тоже поляк, но родился в Грузии. Тем не менее почти все мои друзья там — белорусы, русские и украинцы. С некоторыми ребятами, с которыми я сейчас тесно общаюсь, был знаком еще до переезда, с некоторыми уже там познакомился. Поляки — просто хорошие знакомые.

Поляки совершенно не жадные. Но они не любят работать. Они не хотят ничего делать, но хотят много зарабатывать. Но это естественное желание: зачем стоять, если можно сидеть, зачем сидеть, если можно лежать. Все просто! Я не знаю, плохо это или хорошо, но такая черта есть.

Поляки очень много курят. Причем и мужчины, и женщины. Сигареты там недешевые, поэтому в последнее время многие переходят на самокрутки или электронные сигареты. Это очень популярно.

Когда у поляков появляются деньги, они сразу становятся ленивыми. Я не успеваю деньги потратить. А у меня есть знакомые, которые при таком же доходе живут от зарплаты до зарплаты. Они начинают вызывать на дом уборщиц, перестают сами себе готовить.

Если брать большие города, то люди здесь практически не готовят дома. Они ходят в кафе, заказывают еду с доставкой на дом. В каждом квартале есть что-то вроде столовой. Не хочешь готовить — иди есть туда. Не хочешь идти туда — тебе домой принесут. У них это очень распространено.

У поляков все гораздо проще в отношениях между парнями и девушками. Познакомились и через пару недель уже съезжаются. Они считают, что не стоит тянуть: понравится — будем жить дальше, нет — разъедемся. Одна знакомая полька объяснила это тем, что если поступать по-другому, то всех хорошеньких разберут.

Молодым семьям помогает государство. Да и зарплаты в Варшаве такие, что если будут работать и муж, и жена, то в любом случае будет хватать и на семью, и на отдых, и на квартиру. В этом плане там немного легче. Поэтому поляки более раскрепощенные.

Это в Беларуси девушки думают, что будет завтра, что с работой, какое у тебя образование. В общем, бесперспективняк. А полячки не то чтобы недальновидные, они просто не забивают этим голову, потому что все более-менее стабильно. Женятся поляки и заводят детей приблизительно в возрасте от 19 до 24 лет.

Аборты в Польше запрещены. По этому поводу у них и митинги случаются, и демонстрации. А еще у них есть такие места, куда можно анонимно отнести и оставить нежеланного ребенка. Оттуда его заберут и отправят в детский дом.

В Варшаве я однозначно всем советую посетить Старый город. Однако он не настоящий. Это реконструкция. Также мне нравится Вилянувский дворец. Это королевская резиденция. Там очень классно, есть речка, можно поплавать на лодке. А еще очень круто в Центре науки Коперника. Мне это как парню очень интересно. Там много всяких прикольчиков. Всем советую.

Почти все праздники в Польше католические. Они Рождество отмечают больше, чем Новый год. А еще у них есть Жирный четверг перед постом. У нас в казино в этот день бесплатно пончики выдают всем. Кто больше съест — тот и молодец.

Национальная польская кухня очень вкусная. Такого, чтобы мне не понравилось какое-то польское блюдо, не припомню. Я сам неплохо готовлю их традиционный томатный суп. А еще я люблю луковый суп и журек.

Единственное, чего мне не хватает в Варшаве, — это людей. Я имею в виду белорусов. Общения с ними. Наверное, у меня было слишком счастливое детство во дворе. Мне не хватает вот этих пацанов на районе.

Что касается Беларуси, то я интересуюсь всем, что происходит здесь. Это же родина моя. Каждый день читаю новости. Жаль только, что они в основном негативные. Поэтому иногда я делаю перерыв.