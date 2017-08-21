Не стало голливудского актера Джерри Льюиса 21.08.2017, 7:59

4,759

Фото: AP Photo / Phil McCarten

Знаменитый комедийный актер прожил 91 год.

Американский актер и комик Джерри Льюис скончался в Лас-Вегасе на 92-м году жизни, сообщает издание Variety.

По словам членов семьи актера, смерть Льюиса была вызвана естественными причинами.

Льюис страдал от диабета, легочного фиброза, в течение нескольких лет он боролся с раком.

Джерри Льюис был известен как участник популярного в США комедийного дуэта с Дином Мартином. Он также снимался в таких фильмах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", а также "Коридорный" и "Чокнутый профессор", где он выступил и в качестве режиссера. Льюис был лауреатом многих престижных наград, в том числе премии "Эмми" и "почетного Оскара" — награды имени Джина Хершолта.