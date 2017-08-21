В Минске появилось патриотическое граффити 2 21.08.2017, 7:50

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Фото: Pavel Belavus/facebook

Граффити «Мая краіна Беларусь» выполнено в бело-красно-белых цветах.

Стильное граффити в национальном стиле появилась на улице Дунина-Марцинкевича в Минске.

По словам автора, согласование замысла с коммунальщиками заняло буквально пять минут, сообщает «Белсат».

«ЖЭСу вообще идея понравилась. К тому же у них, по-видимому, будет какой-то отчет перед Днем города, который будет уже буквально через двадцать дней. И они даже говорили, чтобы мы быстрее это сделали!», - рассказал художник Максим Пекарский.

Местные жители на такое украшение своего двора реагируют положительно.

«Настроение улучшится, если вместо белой стены будет что-то красивое и наше, белорусское! И я была бы очень рада, если бы в нашем районе было больше изображений на зданиях, на стенах. Даже настроение улучшается! И детям можно рассказывать о стране, и им будет интереснее жить в таком районе», - полагает местная жительница.

«В любом случае, это украшает город. И место становится более атмосферным и европейским, привлекательным для туристов. Поэтому я за!», - добавляет другой минчанин.

Между тем граффити интересно не только собственно изображением, но и историей своего автора. Художник Максим Пекарский - бывший фигурант так называемого «дела граффитистов» и неоднократно подвергался преследованиям за свое творчество.