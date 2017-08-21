Министр-коммунист Карпенко: Из учебников исключили «заумные вещи» 30 21.08.2017, 8:27

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Игорь Карпенко

Слишком образованные люди авторитарному режиму не нужны.

Новые учебники соответствуют новым учебным программам. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр образования Игорь Карпенко.

Всего насчитывается более 250 учебников. Пока обновлена не вся их линейка (в этом году выпущен 41 новый учебник). Полностью обновлены учебные программы к новому учебному году, изданы методические рекомендации по каждому предмету.

«Учитель будет четко понимать, что из старого учебника брать и что не брать, — отметил министр. — До конца 2019 года будет полностью завершен выпуск новых учебников». К слову, при их доиздании могут вноситься некоторые коррективы — это процесс постоянный, добавил он.

На написание учебников проводится открытый конкурс. Игорь Карпенко пригласил к участию в нем всех критиков издаваемых учебников.

Что касается новых учебных программ, в частности, по математике, то, по словам министра, при их формировании исключили «какие-то заумные вещи».

Вместе с тем, акцентировал внимание Игорь Карпенко, очень важна подготовка учителя, его умение пользоваться материалами, прописанными в программах и учебниках. Относительно пяти- и десятибалльной шкалы оценки знаний министр считает, что этот вопрос не простой и однозначный, поэтому требует широкого обсуждения, в первую очередь, среди педагогов.