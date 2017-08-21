Белорус выиграл в онлайн-игре $2,4 миллиона 8 21.08.2017, 8:36

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Игрок из Беларуси сорвал рекордный джек-пот в игре «Остров миллионеров» от PokerStars Casino.

Сумма составила 2 439 369 долларов и 27 центов, сообщает сайт online.casinocity.com (перевод - myfin.by).

Джек-пот был сорван нашим соотечественником, который пожелал остаться неизвестным, в среду 26 июля. Произошло это всего лишь через 3 дня после того, как он зарегистрировался в игре.

Как говорится в сообщении, белорус признался: у него было чувство, что получится уйти с большими деньгами.

«Я знал, что джек-пот здесь может выпасть любому и по-настоящему верил, что получу его», – цитирует победителя сайт казино.

Также игрок рассказал, что рядом в тот момент сидела его девушка, которая не поверила в выигрыш и подумала, что это шутка.

«Остров миллионеров», или Millionaires Island по-английски, – одна из множества онлайн-игр в интернете, имитирующих игровой автомат – так называемого «однорукого бандита».

Цель игры – вращая три барабана с 15 символами, собрать при их остановке выигрышную комбинацию. Чем лучше комбинация, тем больше призовые.

«Остров миллионеров» – игра с прогрессивным джек-потом. Это значит, он постоянно растет за счет процента, который берется из денег, полученных от всех участников.

Джек-пот достается, если барабаны одновременно выдали пять символов-логотипов игры – пик со звездочкой внутри черного круга.

Кстати, как сообщается, прямо на следующий день, 27 июля, благодаря этой же игре миллионером стал еще один человек – 34-летний грек, выступающий под ником «Stefblue3».

Его выигрыш оказался поскромнее – «всего» 1,3 млн долларов.