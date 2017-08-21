Независимый журналист: Зачем перед «Запад-2017» вырубают лес на границе с Украиной?22
- 21.08.2017, 8:44
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Местные жители сообщают о массовой вырубке кустарника на границе Беларуси с Украиной.
Об этом в «Фейсбуке» написал независимый журналист из Гомеля Константин Жуковский:
- «Кастусь приветствую. На границе с Беларусью и Украиной вырубается кустарники очень большими темпами. Сообщили местные...»
Пожалуйста, может есть возможность, как проверить и для чего это?! Демаркация или подготовка к нападению?!
Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Многие белорусские и европейские политики, а также военные считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.
8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».