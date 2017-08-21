Государство играет в «наперстки» за счет «тунеядцев» 15 21.08.2017, 8:54

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В Беларуси может разразиться инфляция.

Белорусы долго жили по инфляционной потребительской модели (много дешевых денег, быстро растущие цены) - плевались, проклинали ее, ждали очередной девальвации, бегали в обменник, выносили ассортимент целых торговых сетей в соседних государствах, но в итоге как-то приноровились. В июле в Беларуси якобы впервые зафиксирована «дефляция»: деньги дороги и их не хватает.

Спрос прижали безденежьем, цены - падением спроса. Это нормальные последствия жесткой кредитно-денежной политики: хочешь или не хочешь, но расходы приходится урезать вслед за доходами, поэтому нет денег, чтобы переплачивать за товары и услуги (а то и просто приобретать их). Однако июльская дефляция в Беларуси - пока единичный показатель, а не оформившаяся долгосрочная тенденция, пишет «Белгазета».

Десятилетиями потребитель приучался к противоположному сценарию: сначала государство закачивает средства в ключевые отрасли, после чего стартует инфляционное ралли с неизбежным финишем – девальвацией. Инфляционные ожидания остаются достаточно высокими, однако гораздо хуже то, что они волей-неволей провоцируют инфляционные тенденции в экономике.

Правительство недвусмысленно связывает состояние потребительского рынка с социальным самочувствием - в 2015-16гг. люди чаще жаловались чиновникам на рост цен, чем на падение доходов. Еще недвусмысленнее инфляционный фактор довлеет над судьбой пакета документов по стимулированию деловой активности - растущая конкуренция во многом призвана не только увеличить предложение, но и сбить рост цен и инфляционных ожиданий. Начало осени - самое время поэкспериментировать.

Министр экономики Владимир Зиновский настойчиво повторяет в интервью последних недель, что не видит предпосылок для роста цен: «Мы для себя планку поставили, что цены не будут расти без определенной необходимости, потому что должна быть конкуренция на рынке. Мы очень за этим наблюдаем. У нас МАРТ хорошо работает в плане ценообразования. Дается жесткая оценка, если вдруг кто-то нарушает антимонопольное законодательство. Не надо ждать роста цен!».

Восстановление потребительского спроса сопряжено с риском роста инфляционного давления, способного перечеркнуть достижения Нацбанка последних лет. Поэтому спрос норовят искусственно придержать.

В целом динамика потребительских цен продолжает становиться все более однородной. Происходит поступательное смещение распределения приростов цен и тарифов в сторону увеличения доли позиций, цены на которые «в годовом выражении не изменились либо снизились». Эта тенденция действительно имеет место, однако пока шквалистое белорусское ценообразование в полной мере не смогли обуздать ни МАРТ, ни Нацбанк. Отсюда и желание экономического блока перестраховаться перед лицом инфляционных ожиданий.

За чей счет банкет?

Как обычно, Беларусь выходит из кризиса за счет рядового потребителя. Рост экспорта аукнулся незначительным ростом ВВП, но почти никак не откликнулся на внутреннем рынке и в потреблении домохозяйств: признаки восстановления спроса по-прежнему слабы даже в Минске. Как констатирует в своем макрообзоре ЕАБР, «основными факторами стабилизации инфляционных процессов по-прежнему остаются слабая потребительская активность, умеренные темпы роста денежного предложения, относительная стабильность нацвалюты».

Позитивный сигнал потребительскому рынку авторы макрообзора усматривают в «постепенном восстановлении розничного товарооборота, прирост которого в мае достиг максимальных за последние годы значений и составил 2,9% по сравнению с маем 2016г.». По мнению аналитиков ЕАБР, это делает возможным во II квартале «выход в область положительных значений динамики расходов на конечное потребление после замедления падения до 0,6% г/г в I квартале т.г.» (-2,9% по итогам 2016 г.).

Однако обратим внимание на вывод экспертов о том, за счет чего блокируются инфляционные поползновения и подмораживается спрос: «Сдерживающим восстановление потребительского рынка фактором остается продолжающееся сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения, которые в январе-апреле 2017г. сократились на 1,5% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года».

На эту цифру «БелГазета» обратила внимание еще в мае, когда премьер-министр Андрей Кобяков самокритично признал, что из 7 ключевых индикаторов прогноза «не выполнен только один показатель - по реальным располагаемым денежным доходам населения - 97,8% к уровню прошлого года». А ведь в прошлом году доходы тоже сокращались. Да и в позапрошлом… И длится это затягивание поясов уже третий год.

«Тунеядские» бунты февраля-марта 2017г. спровоцированы не столько декретом N3 (при всем административно-фискальном безумии его первой редакции) и даже не столько борьбой с инфляцией за счет кошельков населения, сколько экономическими практиками двух предыдущих десятилетий. Именно эти практики сделали неизбежностью и инфляцию, и ужесточение кредитно-денежной политики, и ручную ревизию рынка труда с отловом «тунеядцев».