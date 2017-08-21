В БАТЭ объяснили громкое заявление Ермаковича 5 21.08.2017, 8:59

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Александр Ермакович

Фото: Getty Images

Пресс-служба клуба по-своему интерпретировала слова главного тренера борисовчан после матча с «Воронами».

На пресс-конференции после матча 19-го тура чемпионата Беларуси, в котором БАТЭ уступил «Крумкачам», главный тренер борисовчан Александр Ермакович коротко подвел итоги встречи, а также сказал слова: «Я должен уйти».

Эти слова были переданы корреспондентами «Прессбола» и football.by, а через некоторое время появились на Tribuna.com со ссылкой на первоисточник.

Позже предложение «Я должен уйти» пропало из новостей на сайтах «Прессбола» и football.by. Нет его и в отчете с пресс-конференции на официальном сайте БАТЭ.

Однако, по словам очевидцев, фраза Ермаковичем все же была сказана. Но тренер никак не пояснил ее контекст, а сразу после нее покинул зал для пресс-конференций.

Как сообщили tut.by в пресс-службе БАТЭ, эти слова Ермаковича были неправильно интерпретированы.

— Ермакович пришел на пресс-конференцию в расстроенных чувствах и не был настроен на общение. Его фраза означала только то, что он как можно скорее хотел покинуть зал для пресс-конференций, — заявили в пресс-службе БАТЭ.

После поражения от «воронов» БАТЭ отстает от идущего вторым в турнирной таблице минского «Динамо» уже на 4 очка, а от лидирующего солигорского «Шахтера» — на 5.

Под вопросом и выход БАТЭ в групповую стадию Лиги Европы. В первом матче заключительного отборочного раунда борисовчане сыграли дома вничью с украинской «Александрией» (1:1). Ответный матч в гостях пройдет 24 августа.