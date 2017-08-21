Жители общежития в Микашевичах подняли бунт 8 21.08.2017, 9:23

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Возмущенные граждане отказываются оплачивать грабительские поборы ЖКХ.

В Микошевичах для проживающих в ведомственном общежитии по улице 1-го Мая повысилась плата после передачи общежития на баланс местного жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальщики сразу, кроме основных услуг, насчитали сверху чуть больше рубля за квадратный метр и 50 рублей с блока за услуги уборщицы и вахтера.

Часть жителей общежития подписали договор на эти услуги не читая, рассказала «Радыё Рацыя» проживающая в общежитии Кристина Федорович:

«Договора подсовывали – мол, распишитесь здесь и здесь. А позже мы вам договора отдадим. До сих пор у нас нет договоров. С мая они их подсовывали, но никто их не читал. А если уже прочитали, некоторые писали заявления на аннулирование договоров. Тем, кто писал на аннулирование договоров, сказали: ищите себе новое жилье. На каком основании нас пугают выселением, никто не знает».

По словам Кристины Федорович, люди обратились в прокуратуру с вопросом, почему должны платить за квадратный метр больше рубля. Также обратились за разъяснением в жилищно-коммунальное хозяйство. Жители общежития поставили в известность руководство хозяйства, что отказываются от дополнительных услуг. Вместо вахтера проживающие намерены поставить за свой счет дверь с домофоном. Убирать тоже будут сами. Их совершенно не устраивает работа уборщицы.

«Просим Вас разъяснить, на каком основании, Мы жильцы общежития, находящегося по адресу Ул. Первомайская, дом 9а г.Микашевичи, должны платить за кв. метр данную сумму 1 рубль 13 копеек?

Мы просим обратить Ваше внимание на то что, Мы не хотим оплачивать услуги вахты (вахтеров) и уборщиц. Так как они считаются дополнительными. Законодательство Республики Беларусь не содержит обязанности требовать заключения договора на оказание дополнительных жилищно-коммунальных услуг.

Напротив предусматривает, что дополнительные жилищно-коммунальные услуги могут оказываться в дополнение к основным услугам при наличии договора между потребителем и исполнителем (пункт 3 статьи 30 ЖК, п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24.06.2010 № 4 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о защите прав потребителей», в котором обращается внимание судов на то, что дополнительные жилищно-коммунальные услуги могут оказываться в дополнение к основным услугам только по договору между потребителем и исполнителем).

Понуждение к заключению договора на оказание дополнительных жилищно-коммунальных нарушает действующее законодательство (п.1 ст.391 Гражданского кодекса) Мы отказываемся платить за, Не существующий капитальный ремонт, так как на основании закона ст.31 части 6 жилищном коммунальных услуг. Разъяснение: Плата за коммунальные начисляются исходя из фактического потребления жкх услуг в натуральном выражении, на основании данных индивидуальных или групповых приборов учета, а при их отсутствии-на основании норм (нормативов)потребления, устанавливаемых местными исполнительными и распорядительными органами, а так же тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемые в соответствии с законодательными актами.

А так же Мы, просим Вас разрешить установку домофоной двери, за Наш счет, так как это, не запрещена законами Беларуси», - написали жители общежития директору местного ЖКХ.