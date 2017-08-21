Михаил Пастухов: Нашу независимость надо утверждать каждый день 5 21.08.2017, 8:50

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Михаил Пастухов

Учения «Запад-2017» - серьезная угроза суверенитету Беларуси.

Мингорисполком отказал организации «Молодежь БНФ» в проведении марша и митинга в парке Дружбы Народов по поводу годовщины придания Декларации о государственном суверенитете Беларуси статуса конституционного закона 25 августа 1991 года.

Сами чиновники ничего не планируют на этот день. Почему власти не замечают эту дату? Насколько она важна для современной истории нашей страны? Свое мнение в интервью «Завтра твоей страны» высказал судья Конституционного суда Беларуси первого созыва, заслуженный юрист Республики Беларусь профессор Михаил Пастухов.

По мнению юриста, день независимости Беларуси не является одномоментным:

— Первоначально вынужденно Верховный Совет подтвердил факт выхода белорусского государства из СССР еще в 1990 году, когда Советский Союз только распадался. Но это было формальным актом вслед за Российской Федерацией. После провала августовского путча 1991 года решение о независимости белорусского государства было принято более осознанно депутатами парламента прежде всего под воздействием и по инициативе демократической оппозиции в ВС 12-го созыва – фракции БНФ. Впервые в истории Беларуси был принят конституционный закон. Ни до, ни после в Беларуси не было такого прецедента.

Этот прецедент, уверен Михаил Пастухов, был очень важным, поскольку Декларации о суверенитете была придана сила Конституции. Здесь заявлялось, что этот закон является основой будущей Конституции и что все акты законодательства должны ему соответствовать.

— По сути это была малая Конституция белорусского государства, которая сыграла очень важную роль в дальнейшем укреплении суверенитета, в том числе и в принятии Конституции 1994 года. Есть все основания для того, чтобы в новое время в преамбуле Конституции, если в нее будут вноситься поправки, либо будет приниматься новая, отразить эти два события — принятие Декларации о суверенитете 27 июля 1990 года и утверждение ее конституционным законом 25 августа 1991 года.

В то же время, подчеркивает собеседник «Завтра твоей страны», не должен быть забыт и такой первый юридический шаг к независимости Республики Беларусь, сделанный в начале 1918 года:

— В декабре 1917 года состоялся Всебелорусский съезд представителей, который заявил, что создается Белорусская Народная Республика, и в последующем 25 марта 1918 года было принято решение, что БНР — это самостоятельное государство. Это тоже очень важная дата, поэтому День независимости Беларуси состоит из трех частей — это провозглашение независимости БНР 25 марта 1918 года, формальное объявление суверенитета белорусского государства 27 июля 1990 года и окончательное конституционное утверждение суверенитета 25 августа 1991 года.

Как добавляет эксперт, независимость не ограничивается только провозглашением каких-то правовых актов:

— Независимость — это каждодневное утверждение самостоятельности страны и ее суверенитета. И сейчас над Беларусью вновь нависла туча опасности со стороны Российской Федерации, когда планируются совместные военные учения, которые проводит Россия на территории нашей страны. Сопредельное государство фактически вводит вооруженные силы на территорию нашей страны, чтобы поиграться в нашей песочнице. Это можно расценить как серьезную угрозу суверенитету Беларуси.

Напомним, что 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».