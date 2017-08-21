Кремль «подарил» Республику Саха Японии

Кремль «подарил» Республику Саха Японии6
- 21.08.2017, 9:37
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Конфуз российских пропагандистов высмеяли в сети.
Российский пропагандистский канал «Россия 24» в своем выпуске новостей назвал Республику Саха частью Японии.
Об этом сообщил пользователь соцсети Twitter с никнеймом «Про НеБро», который живет в Якутске.
«А вы в курсе что мы живём в Японии?» - подписал он скриншот выпуска «Вестей», в котором Республику Саха, которая является частью России, «отправили» в состав Японии.
Пользователи сети назвали конфуз провалом, а также иронически отметили, что жителям Республики Саха «повезло».