Кремль «подарил» Республику Саха Японии 6 21.08.2017, 9:37

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Конфуз российских пропагандистов высмеяли в сети.

Российский пропагандистский канал «Россия 24» в своем выпуске новостей назвал Республику Саха частью Японии.

Об этом сообщил пользователь соцсети Twitter с никнеймом «Про НеБро», который живет в Якутске.

«А вы в курсе что мы живём в Японии?» - подписал он скриншот выпуска «Вестей», в котором Республику Саха, которая является частью России, «отправили» в состав Японии.

Пользователи сети назвали конфуз провалом, а также иронически отметили, что жителям Республики Саха «повезло».