Жарко: Столько профессионалов экономике не нужно 35 21.08.2017, 9:49

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Василий Жарко

Фото: tut.by

Вице-премьер выступил в защиту 5-балльной систему и сокращения набора в вузы.

«Если останется десятибалльная система, я не против, но она должна быть объективная», — заявил вице-премьер Беларуси Василий Жарко в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1».

Критикуя нынешнюю систему, Жарко отметил, что при десятибалльной системе нет отрицательных оценок, то есть нет неудовлетворительных. «Что такое прежние 4 балла? Это 6, 7, 8…», — рассуждал Жарко, отмечая, что действующая система более субъективна. «А раньше было четко — 4 это 4, 5 это 5», — уверен он.

Жарко отметил, что вопрос о возврате к пятибалльной системе еще будет обсуждаться с общественностью и с педагогами, в том числе — на большом республиканском педсовете.

Он также рассказал, что вступительная кампания в нынешнем году прошла спокойно, результаты на 10−15 баллов выше прошлогодних, особенно по гуманитарным предметам. Причина, по мнению вице-премьера, в том, что убрали вопросы, не входившие в школьную программу (они изучались в лицеях, гимназиях, в учебниках под звездочками были — таких заданий немного, но они были в ЦТ по всем предметам, уточнил Жарко).

Он также рассказал о том, как в Беларуси планируется сокращать набор в вузы, который уже в этом году сокращен на 7%. «Нет такой воли, сократить высшее образование — но у нас 57 тысяч выпускников, и 53,5 тысячи человек мы набираем в вузы. А каждый ли ученик школы способен освоить программу вуза? И нужно ли это экономике?» — задал он риторический вопрос.

Телевизионщики поинтересовались, не приведет ли это к тому, что выпускники поедут учиться за границу. Но Жарко пообещал, что радикальной ломки не будет, но объемы набора будут определять не ректоры, заинтересованные в том, чтобы принять как можно больше студентов, а власти. В частности, отметил он, сегодня 27 вузов в Беларуси готовят экономистов, 17 — правоведов. И вопрос — нужно ли столько. Вице-премьер уверен, что количество студентов разных специальностей должно определять государство, и затем по конкурсу выбирать, кто способен подготовить будущих специалистов.

А вот тесты усложнять не стоит — должна быть социальная справедливость, заявил вице-премьер. «Но мы их и не упрощаем, мы их приводим в соответствие со школьной программой», — уточнил он.

Василий Жарко также кратко остановился на вопросе зарплаты бюджетников, отметив, что она должна быть достойной, и правительство прикладывает все силы, чтобы ее поднять с июньских 650 рублей у учителя до желаемых 800−1000 рублей.

Завершая разговор, вице-премьер рассказал, что его внук в сентябре идет в первый класс, и не в гимназию, а в обычную школу. «В первые четыре года учебы разницы нет. В простой школе ребеночек лучше адаптируется в коллектив», — полагает Жарко.