закрыть
21 августа 2017, Monday, 13:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

США и Южная Корея начали масштабные военные маневры

1
  • 21.08.2017, 9:57
  • 1,493
Фото: Getty Images

На учениях отрабатывается сценарий войны на Корейском полуострове на основе компьютерной симуляции.

Несмотря на новые угрозы Пхеньяна, США и Южная Корея в понедельник, 21 августа начали масштабные совместные маневры. В этих давно запланированных 11-дневных учениях под кодовым названием «Ulchi Freedom Guardian» (UFG) отрабатывается сценарий войны на Корейском полуострове на основе компьютерной симуляции, сообщает «Немецкая волна».

Только США выделили для маневров 17500 солдат и офицеров. Из них 3000 человек были переброшены в регион по воздуху. Для сдерживания КНДР Вашингтон дислоцировал в Южной Корее 28500 военнослужащих. В учениях участвуют также военные из Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.

Маневры проходят в условиях повышенной напряженности в регионе. Наблюдатели опасаются, что Северная Корея может отреагировать, к примеру, новыми ракетными испытаниями. Президент США Дональд Трамп после запусков двух межконтинентальных ракет в КНДР в июле пригрозил Пхеньяну «огнем и яростью». В ответ руководство Северной Кореи заявило о намерении обстрелять ракетами американский остров Гуам в Тихом океане, где Вашингтон держит стратегически важную военную базу.

20 августа государственные СМИ КНДР назвали американо-южнокорейские учения «выражением враждебности», предупредив, что никто не может гарантировать того, что эти маневры не перерастут в боевые действия. Пхеньян постоянно обвиняет США в подготовке военного вторжения. Вашингтон, однако, отрицает это.


Мнение

Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип


Интервью

Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси