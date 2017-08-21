Глава правления Польского телевидения: Мы будем вынуждены закрыть «Белсат» 15 21.08.2017, 10:13

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Без поддержки МИДа Польское телевидение не в состоянии финансировать канал.

Председатель правления Польского телевидения Яцек Курский написал Министерству иностранных дел, что будет вынужден ликвидировать телеканал «Белсат», если ведомство не возобновит его поддержку.

Как сообщает ежедневник «Dziennik. Gazeta Prawna» (перевод – racyja.com), Курский в своем письме к министру Витольду Ващиковскому утверждает, что, хотя и видит необходимость в существовании телеканала для Беларуси, польское телевидение не в состоянии самостоятельно его финансировать.

И без поддержки министерства оно будет вынуждено отказаться от «Белсата».

«Это не ультиматум, а попытка спасти этот телеканал», - отмечает председатель правления Польского телевидения.

Сотрудничество МИД с государственным телевидением по созданию «Белсата» близится к завершению. Министерство отказывается от договора 2007 года.

Решение начнет действовать уже в этом году 31 декабря, а это означает, что с 2018 года финансировать «Белсат» будет обязано Польское государственное телевидение.