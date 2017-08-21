275 лет назад родился Тадеуш Рейтан 1 21.08.2017, 10:30

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Тадеуш Рейтан

Белорусский шляхтич вошел в мировую историю, как настоящий патриот своей страны.

275 лет назад родился Тадеуш Рейтан, белорусский шляхтич, единственный кто пытался не допустить первого раздела Речи Посполитой, передает «Радыё Свабода».

Тадеуш Рейтан был искренним патриотом объединенного польско-белорусско-литовского государства. В 1773 году во время чрезвычайного Сейма Речи Посполитой он решительно выступил против ее раздела, который инспирировала Россия, использовал все свое политическое влияние и находчивость, чтобы убедить депутатов в необходимости сохранения единого государства.

Тадеуш Рейтан, депутат от Новогрудского воеводства ВКЛ, на Сейме, который срывала пророссийская фракция, лег перед выходом, не выпуская депутатов из зала заседаний. Он кричал: «Топчите мне, не топчите государство!»

Его принципиальность вызвала уважение даже врагов его. Несмотря на то, что сохранить Речь Посполитую не удалось, славное имя Тадеуша Рейтана осталось в истории.