закрыть
21 августа 2017, Monday, 13:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

275 лет назад родился Тадеуш Рейтан

1
  • 21.08.2017, 10:30
  • 1,246
Тадеуш Рейтан

Белорусский шляхтич вошел в мировую историю, как настоящий патриот своей страны.

275 лет назад родился Тадеуш Рейтан, белорусский шляхтич, единственный кто пытался не допустить первого раздела Речи Посполитой, передает «Радыё Свабода».

Тадеуш Рейтан был искренним патриотом объединенного польско-белорусско-литовского государства. В 1773 году во время чрезвычайного Сейма Речи Посполитой он решительно выступил против ее раздела, который инспирировала Россия, использовал все свое политическое влияние и находчивость, чтобы убедить депутатов в необходимости сохранения единого государства.

Тадеуш Рейтан, депутат от Новогрудского воеводства ВКЛ, на Сейме, который срывала пророссийская фракция, лег перед выходом, не выпуская депутатов из зала заседаний. Он кричал: «Топчите мне, не топчите государство!»

Его принципиальность вызвала уважение даже врагов его. Несмотря на то, что сохранить Речь Посполитую не удалось, славное имя Тадеуша Рейтана осталось в истории.


Мнение

Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип


Интервью

Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси