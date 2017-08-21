В Барановичском районе рабочий погиб при падении с высоты 1 21.08.2017, 10:47

1,930

30-летний мужчина ремонтировал дом и выпал из люльки.

В Барановичском районе рабочий ЖКХ упал с высоты и погиб, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел около 9.40 17 августа в агрогородке Русино. 30-летний мужчина ремонтировал дом и выпал из люльки мобильной транспортной платформы, установленной на автомобиле ЗИЛ. Высота падения составила примерно 10 м. Рабочий получил различные травмы, от которых спустя несколько часов скончался в Барановичской городской больнице.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.