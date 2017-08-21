закрыть
21 августа 2017, Monday, 13:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Шимпанзе и дети сыграли в «камень-ножницы-бумага»

  • 21.08.2017, 10:54
  • 1,528

Японские ученые необычным образом выяснили, какому возрасту по человеческим меркам соответствует разум взрослой обезьяны.

Специалисты Научно-исследовательского института приматов при Киотском университете (Япония) с помощью компьютерной программы обучили шимпанзе игре «камень-ножницы-бумага». Параллельно обучение по той же системе проходили дети от 3 до 6 лет, сообщает vokrugsveta.ua.

С успехом освоили правила 5 обезьян из 7 и 34 ребенка из 38, которым понадобилось для этого 307 сеансов игры (сессия заканчивалась после неправильного ответа).

Как отметили исследователи, взрослые шимпанзе по скорости обучения соответствуют примерно четырехлетнему ребенку. «Сложнее всего приматам было понять, что элементы в игре закольцованы: как бумага, только что победившая камень, вдруг проигрывает ножницам? Дети с этой задачей справились быстрее», — сообщили ученые.


Мнение

Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип


Интервью

Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси