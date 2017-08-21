Видеофакт: Шимпанзе и дети сыграли в «камень-ножницы-бумага» 21.08.2017, 10:54

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Японские ученые необычным образом выяснили, какому возрасту по человеческим меркам соответствует разум взрослой обезьяны.

Специалисты Научно-исследовательского института приматов при Киотском университете (Япония) с помощью компьютерной программы обучили шимпанзе игре «камень-ножницы-бумага». Параллельно обучение по той же системе проходили дети от 3 до 6 лет, сообщает vokrugsveta.ua.

С успехом освоили правила 5 обезьян из 7 и 34 ребенка из 38, которым понадобилось для этого 307 сеансов игры (сессия заканчивалась после неправильного ответа).

Как отметили исследователи, взрослые шимпанзе по скорости обучения соответствуют примерно четырехлетнему ребенку. «Сложнее всего приматам было понять, что элементы в игре закольцованы: как бумага, только что победившая камень, вдруг проигрывает ножницам? Дети с этой задачей справились быстрее», — сообщили ученые.