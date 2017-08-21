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В Молдове пришли с обысками в Дом правительства и Минюст

  • 21.08.2017, 11:18
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Чиновников подозревают в выдаче фальшивых документов гражданам страны и иностранцам.

В столице Молдовы прокуроры по антикоррупционным делам и офицеры Национального антикоррупционного центра обыскивают здание правительства и Минюста. Эту информацию подтвердили в пресс-службе генпрокуратуры Молдовы, сообщает point.md.

Обыски проводятся в рамках расследования целого ряда уголовных производств о коррупции и «извлечении выгоды из влияния».

Сообщается, что чиновники якобы выдавали фальшивые документы молдавским гражданам и иностранцам.

Как передает источник, в этом деле замешаны сотрудники министерств юстиции и образования, нотариусы и представители бюро переводов.


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