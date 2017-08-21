Лявон Вольский впервые за семь лет выступит в Минске 1 21.08.2017, 11:39

Лявон Вольский

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Большой сольный концерт легендарного музыканта пройдет в сентябре.

Долгое время Лявон Вольский не мог выступить в Минске: концерты отменялись один за другим. Последний большой концерт знаменитого белорусского музыканта состоялся в 2010 году, а спустя семь лет Вольский проанонсировал сольное выступление в минском клубе Prime Hall, пишет onliner.by.

- Друзья! Мне приятно пригласить всех вас на долгожданный концерт в нормальный современный зал в родном городе. Выступления в Минске всегда особенные и личные. Будем играть «Белую яблыню грому» и лучшие песни разных времен - два больших отделения, - написал Вольский в «Фейсбуке».

«Белая яблыня грому» — знаковая работа Вольского на стихи белорусских классиков. Диск вышел весной 2010-го. Программу представили в Купаловском театре в Минске и на фестивале Be2gether в Литве. В декабре 2010-го Вольский представил программу в КЗ «Минск» — это выступление стало последним большим сольным концертом Лявона Вольского с группой в Минске на этот момент.

Сольный концерт Лявона Вольского в Prime Hall состоится 21 сентября. Билеты на него будут стоить от 30 до 48 рублей.