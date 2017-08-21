Жители Осиповичей об учениях «Запад-2017»: Нам здесь Донбасс не нужен 4 21.08.2017, 11:38

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Простые белорусы возмущены военными играми за их счет.

Осиповичский полигон задействуют в учениях «Запад-2017». Местность, на которой будут «воевать» российские и белорусские солдаты - менее двух десятков километров от Осипович. В райцентре дислоцируется реактивная артиллерийская бригада, передает «Радыё Свабода».

C 21 августа начинается подготовка к российско-белорусским учениям «Запад-2017». Военные совместно отработают комплекс «мер в тыловом и техническом обеспечении». Российские войска начали прибывать в Беларусь 15 августа.

Сами же учения «Запад-2017», как заявляется, пройдут с 14 по 20 сентября на шести белорусских полигонах.

Военный-артиллерист: «Готовимся»

Накануне «плановой подготовки к стратегическим учениям в Осиповичах не чувствовалось, что вскоре райцентр окажется в эпицентре военных игр. На улицах иностранных военных не было. Изредка по одному и группами проходили белорусские. На вопросы о учениях военные отвечать не хотели и только один из них отреагировал: «Готовимся».

«У меня друг служит в части, то говорит, что готовят для учений полигон близ села Репищи. В них будут участвовать и наши артиллеристы», - сказал один из жителей Осипович, добавив, что особой суеты вследствие маневров в райцентре пока нет. «Все буднично», - отметил он.

На территории технического центра воинской части, как было видно из-за невысокой ограды с колючей проволокой, солдаты хлопотали возле ракетных установок.

Ракетные установки и танки на железной дороге

«Мне приходится ежедневно видеть эту технику, - сказал мужчина, увидев, что журналист пытается сфотографировать объекты за забором. - Время от времени она выезжает на полигон. Российские военные пока не наведывались сюда. На флагштоке только белорусский флаг; как приезжают гости, то флагов больше».

На железной дороге платформ с военной техникой не было тоже, но, по рассказам местных жителей, вагоны с ней в последнее время видеть приходится нередко, особенно вечером.

«Как ехал по мосту, то видел состав с танками, но чьи они, не разглядел, - говорил следующий собеседник. - Знаков принадлежности на них не было видно. Уже вечерело. Это были большие машины. Много в последнее время и цистерн с топливом проходит по железной дороге в Осиповичах».

«Отвоевались. Недавно человек подорвался на снаряде последней войны»

15 августа, когда начали прибывать в Беларусь российские военные, локомотивов с топливными цистернами действительно стало больше. Это отмечают не только жители Осипович, но и Могилева.

«Я живу неподалеку от полигона, там наблюдается оживление. Часто стрелять стали», - сообщила жительница пригородной осиповичской деревни Протасевичи.

В рамках подготовки к учениям «Запад-2017», как написано на сайте Министерства обороны Беларуси, будет отработано техническое прикрытие объектов на участках военно-автомобильных дорог; эвакуация, ремонт и восстановление неисправной техники и вооружения; развертывание полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники.

На хозяйство денег нет, а на маневры есть

Сведений о том, во сколько обойдутся учения Беларуси, не называется. Известно, что в маневрах будут участвовать более 10 тысяч военнослужащих, три тысячи из которых российские.

«В Беларуси и России, по-видимому, очень много денег, поэтому они решились на такие игры, - высказывал свое мнение по поводу маневров следующий собеседник. - Для нужд простого народа денег не хватает, а на обслуживание военной техники на таких учений они есть. Как я служил, то один патрон обходился в 1 доллар 30 центов».

Молодой мужчина не дал однозначного ответа на вопрос, уедут русские после учений из Беларуси. Собеседник, однако, вспомнил, что говорили жители Осипович, когда Путин наседал на Лукашенко, чтобы отдал бобруйский аэродром россиянам.

«Тогда говорили, что и в Осиповичах разместят российскую часть. Бобруйск же от нас недалеко, - говорил он. - Были ли такие планы, трудно говорить. Может, это и слухи, но ведь их подтверждали и наши артиллеристы. Итак, зачем нам чужие войска. Свои же есть ... ».

Памятник партизанам в неприметном уголке

В Осиповичах немало живет отставных советских военнослужащих. Один из них рассказал, какую территорию занимала воинская часть до развала Советского Союза. С недовольством вспомнил, как сокращали военных во времена независимой Беларуси.

«Сейчас понятно, что Беларуси не нужно было большое войско, но мы же, когда нас сокращали, должны были найти себе занятие. Кто где устроился, - говорил бывший военный. - Теперь посмотрите: все, что вне территории части, разрушается. Вон видите, как прозябают военная столовая и казарма. А там боксы заросли так, что не дойдешь до них.

Для тех, кто служил, больно смотреть на то, что разрушается. Что-то отдали под хозяйства, но не все ...».

Южная часть Осипович, в которой дислоцируются артиллеристы, застроенная типовыми двухэтажный. Такие дома возводили военнопленные немцы. В неприметном уголке городка - памятник белорусским партизанам.

На территории воинской части через забор видно заброшенный здание казармы. Вокруг офицерские общежития. На улице Рабоче-крестьянской, напротив центрального КПП, здание, в котором в 1938 году останавливался советский полководец Георгий Жуков. Об этом говорит табличка.

«Нам здесь Донбассa не надо. Живем же мирно»

В северной части Осипович - технический центр артиллеристов. Вокруг его улицы названы в честь советских военачальников Ворошилова и Черняховского. Среди советской топонимики без асфальта, в пыли, - улица имени Янки Купалы.

На Черняховской предстает новый жилой массив. Здесь возводят аквапарк. На паспорте объекта указано, что заниматься спортом в нем должны были начать почти год назад - в ноябре 2016-го. Финансировать строительство аквапарка брались россияне за средства компании «Газпромтрансгаз Беларусь».

«У нас больницу достроить который год не могут. Сейчас еще один долгострой появился - аквапарк. Зачем эти маневры? Постреляют и поедут, - недовольно говорил житель улицы Черняховского. - Посмотрите, бывшие казармы разрушаются. Людям негде заработать. Мои знакомые, как услышали о маневрах, то отреагировали очень раздраженно. Нам же здесь Донбасса не надо. Живем же мирно. Никого не трогаем ».

«Оборонительный характер учений» учений не успокаивает соседей Беларуси

Официальный повод проведения учений «Запад» - «тренировка» защиты территории «союзного государства» от возможного нападения, а также улучшение взаимодействия между военным командованием обеих стран. Учения имеют статус стратегических.

Руководство российской и белорусской армии заявляет, что учения пройдут в рамках международных соглашений.

«Мы с настороженностью ожидаем учений «Запад-2017», в ходе которых концентрируются очень многие и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом», - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий высказал мнение, что во время учений «Запад 2017» российские войска могут перейти белорусско-украинскую границу:

«Не стоит исключать наихудший сценарий: использование учений как минимум для дискредитации Беларуси, а как максимум - осуществления прямой агрессии или диверсионной подрывной деятельности против нашего государства».