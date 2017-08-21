В Беларуси готовится масштабная девальвация? 10 21.08.2017, 11:49

13,344

Архивное фото Reuters

Слова чиновников позволяют сделать неутешительный прогноз.

С недавних пор в СМИ стала просачиваться отрывочная информация о планах властей по развитию экономики в будущем году. Список предсказаний и должности штатных «ванг» внушают трепет и уважение.

Издание banki24.by собралось с духом и проанализировали перлы чиновничьей мысли.

16 августа состоялось заседание президиума Совмина. На заседании ответственные лица обсуждали, в какой реальности будет жить страна в 2018 году. Премьер-министр Андрей Кобяков сообщил, что правительство и Нацбанк собираются передать на утверждение Лукашенко 7 важнейших параметров прогноза.

В целевом варианте прогноза ВВП Беларуси вырастет аж на 3,4%, производительность труда — на 2,8%. И это удивительная вещь. Объясняем, почему так.

Согласно прогнозу на 2017 год ВВП должен увеличиться на 1,7%, производительность труда — на 1,8%. Это логично: прогноз предусматривает уменьшение числа занятых в экономике. В прогнозе на 2018 год все поставлено с ног на голову. При росте ВВП на 3,4% и производительности на 2,8% занятость в экономике должна увеличиться на 0,6%.

Но дело в том, что в белорусских условиях это что-то невообразимое. Занятость в экономике Беларуси непрерывно падает с июля 2011 года. С июня-2011 по июнь-2017 количество занятых обвалилось на 351,5 тыс. человек!

Откуда вдруг при нынешней демографии у нас возьмутся «лишние» занятые?

Вариантов может быть несколько. Во-первых, власти могут начать массированное привлечение иностранной рабочей силы (например, из Китая). Во-вторых, есть вероятность, что самыми жесткими методами будет претворяться в жизнь новая версия декрета о «тунеядцах». Возможно, власти серьезно рассчитывают принудить к труду сотни тысяч людей. Ну и в-третьих вероятен некий микс из названных выше методов.

Другие толкования, откуда появятся новые занятые (кроме поименованных), пока выглядят слишком уж фантастично. Внушает опасения упоминание о прогнозе по инвестициям в основной капитал.

По задумке властей, инвестиции в основной капитал превысят ожидаемые инвестиции 2017 года на 6,8%. Прогнозный показатель по инвестициям не включался в указы Лукашенко уже несколько лет. И это отнюдь не случайно. Именно инвестиционная накачка со стороны государства до кризиса приводила к вытеснению частных инвестиций и стимулировала рост импорта со стороны предприятий.

Мало для кого является секретом, что продукция белорусских производителей по большей части крайне импортоемка. В свою очередь, перекосы в экспортно-импортном балансе приводили к образованию дыр во внешней торговле.

Раньше эти дыры власти закрывали через новые долги. Но к текущему моменту размер долга угрожает выйти за максимально допустимые пределы. Значит из радикальных средств решения проблемы с чрезмерными инвестициями остается лишь девальвация белорусского рубля.

Не исключено, что именно таким путем будут достигнуты рост экспорта на 6% и «практическая сбалансированность» внешней торговли.

В 2018 году Беларусь останется инвестиционной пустыней. По официальному прогнозу прямые иностранные инвестиции на чистой основе составят лишь 1,45 млрд USD. Для сравнения: прогноз на 2017 год составляет 1,4 млрд USD, на 2016 год был равен 1,35 млрд USD, на 2015 год — 1,875 млрд USD, на 2014 год — 2,5 млрд USD. Ни одна из оценок властей за последние годы не оправдалась: инвестиций было еще меньше, чем думали привлечь в правительстве.

Под угрозой срыва находится и прогноз на 2017 год. Это немудрено: поступления от продажи госимущества не первый год почти нулевые, а брать на себя заводы-банкроты зарубежные инвесторы не спешат.

Интересна оценка инфляции. Почему-то власти не собираются снижать ее темпы по сравнению с 2017 годом. В правительстве и Нацбанке считают, что до конца года инфляция не выползет за границу в 7%. Однако тот же ориентир они ставят себе и на 2018-ый. По какой причине может прекратиться замедление инфляционных процессов?

Например, из-за смягчения денежно-кредитной политики НБРБ или за счет наращивания бюджетных расходов Минфином. К слову, Минфин отчего-то не раскрыл оценку прироста расходов бюджета в 2018 году по отношению к ожидаемому исполнению за 2017-ый. Есть только процент по доходам. Доходы республиканского бюджета в будущем году вырастут на 6,2%. Этот процент весьма примечателен.

При сохранении инфляции на уровне 7% по сути власти нацелены лишь на сохранение реальных доходов бюджета на уровне 2017 года. И это в лучшем случае. Сейчас дефлятор ВВП, с помощью которого номинальные доходы бюджета переводятся в реальные, больше потребительской инфляции.

Поэтому, если все так и останется, нас ждет сокращение реальных доходов бюджета. Конечно, есть оговорка, что проект бюджета спланирован исходя из консервативной оценки роста экономики — на 1,1–1,2%. Поэтому рост реальных доходов бюджета возможен, но при условии 3%-ой прибавки к ВВП.

Изрядно привносят беспокойства и недавние заявления по «удержанию» размера зарплаты на уровне декабрьской сразу после Нового года. Падение январской зарплаты по отношению к декабрьской на 10–12% — естественный процесс в нашей экономике.

Если предприятия принудят выплачивать сверхвысокую зарплату еще и в «мертвый» зимний сезон, ни к чему хорошему это не приведет. Уж на внутреннем валютном рынке так точно. Впрочем, может так статься, что планов громадье окажется имитацией бурной деятельности, а чиновники просто следуют заветам времен Петра I. Ведь с подачи императора известно, что подчиненный перед начальством должен иметь вид лихой и придурковатый, чтобы разумением своим не смущать его.