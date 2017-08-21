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Путин на арене цирка

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  • Андрей Мальгин
  • 21.08.2017, 11:59
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Андрей Мальгин

Если бы Путин был умным человеком, он бы не пошел на выборы в 2018 году.

«Я устал, я ухожу» - и повторил бы трюк с Медведевым. Медведев бы выпустил политзаключенных, поручил Думе отменить наиболее одиозные законы, убрался бы с Донбасса и вернул границу Украине.

Короче, заставил бы Запад рукоплескать. Сталина бы проклял. Эрнста поменял на Альбац. На Красной площади совместный концерт «Пусси Райот» и Леди Гаги.

Познер во время телемоста с Калифорнией покается за сбитый «Боинг». Гласность, перестройка и все такое. Конечно, придется и непопулярные, отложенные вещи сделать: повышение пенсионного возраста, сокращение расходов на ВПК и многое другое.

Про Крым можно сказать много обещающих слов, но ничего не делать. Запад снимает большую часть санкций, мир и дружба, газ бежит по новым газопроводам, промышленность и банки кредитуются, сироты едут в Америку, космические корабли бороздят просторы Большого театра, жизнь налаживается.

На все про все ушло бы года два. Путин все время сидел бы как аятолла, изредка выдвигаясь в детские дома и к ветеранам. Через два года - бац, что-то случается. Медведев уходит, заболевает, отправляется к праотцам, не знаю. Или даже импичмент. И тут, весь в белом, на арене цирка снова появляется Путин.

Андрей Мальгин, facebook.com


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