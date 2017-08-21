Активист из Барановичей поймал чиновников «на горячем» 3 21.08.2017, 12:10

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Николай Черноус

Фото: racyja.com

Систему безответственности чиновников к белорусам нужно искоренять.

Белорусские чиновники высшего ранга доверяют рассмотрение жалоб низшим структурам. В результате жалобы попадают к тем, на кого жаловался человек. Искатель правды остается при своих интересах, а нарушитель закона живет дальше спокойно. Доходит до анекдотической ситуации при ответе на жалобы, говорит член Объединенной гражданской партии из Барановичей Николай Черноус (младший).

- Вот у меня было несколько жалоб, несколько обращений. Приходит какой-то один обобщающий ответ, и непонятно, на которое мое письмо, жалобу этот ответ. Они дают ответ на непонятно какое число, жалобу, письмо - сидишь и догадываешься, что они имели в виду, на что они отвечали, - рассказал «Радыё Рацыi» барановичский активист.

По словам Николая Черноуса, такую систему безответственности чиновников к своим гражданам нужно искоренять. Клубок проблем при сегодняшнем отношении чиновников к их решению будет только нарастать.