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«Идите домой!»: Как жители Праги вышли против советских танков

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  • 21.08.2017, 12:17
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Героизм простых людей приблизил конец империи зла.

21 августа 1968 года, в Прагу, охваченную народными выступлениями против коммунизма, вошли танки стран Варшавского договора. Жители столицы Чехословакии встретили оккупантов акциями протеста. На Вацлавской площади люди перегородили дорогу танкам.

В Чехии этот день отмечается как годовщина оккупации Чехословакии 1968 года войсками Варшавского договора. В Праге и других городах республики пройдет ряд мероприятий, связанных с протестами против коммунизма.

Девушка в знак протеста пытается преградить дорогу танку. Прага. 21 августа 1968 г.
Демонстранты на улицах Праги. 23 августа 1968 г.

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