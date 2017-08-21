Питание детей в школах с 1 сентября будут оплачивать по-другому 7 21.08.2017, 12:27

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Насколько это ударит по карману родителей, в Минобразования пока еще решают.

С начала нового учебного года оплачивать питание в минских школах станет проще. Родителям больше не придется передавать классному руководителю наличные за завтраки и обеды, теперь все расчеты будут проходить через систему ЕРИП, сообщает tut.by.

Каждый ребенок получит номер лицевого счета, куда родители и будут перечислять деньги за питание. Платить за завтраки и обеды мамы и папы смогут через СМС-банкинг, банкомат или в банке. В общем, так, как рассчитываются за учебники или кружки.

— Мы еще продумываем: либо родители будут платить за месяц вперед, либо за две недели, чтобы меньше было, либо по факту, — поясняет Ольга Езапенкова, начальник отдела общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. — Скорее всего — наперед, потому что комбинату школьного питания нужно закупать продукты.

До сентября, говорит специалист, механизм отработают. Раньше по безналичной системе расчета питание оплачивали только в учебных заведениях, где действовала карта учащегося.

— Весь мир уже работает по такой системе. Почему бы и нам на нее не перейти, — продолжает Ольга Езапенкова. — При безналичной оплате все четко и прозрачно. В то же время так удобнее и классным руководителям, и заведующим производством: не нужно никуда эти деньги сдавать и инкассировать.

Напомним, в январе Министерство образования запретило родительским комитетам собирать наличные деньги в школах и детсадах.

— Если родители хотят перечислить деньги школе, они могут это сделать добровольно только через банк и по соглашению с попечительским советом. Речь идет о любых так называемых сборах: оказание помощи в ремонте класса или группы, закупка бумаги для принтера, питьевой воды. При этом никакие квитанции руководитель учреждения образования или попечительский совет не должны просить у родителей учащихся, — объясняли в ведомстве.