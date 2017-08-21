Независимый журналист: Власти боятся осенних протестов 1 21.08.2017, 12:53

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Осенняя протестная кампания может оказаться довольно «горячей».

Независимых журналистов не пускают на официальные мероприятия, задерживают, а в последние месяцы – все чаще вызывают в суды и штрафуют. Такое наказание как оружие против независимых журналистов власти используют, не обращая внимания на нормы международного права, говорится в репортаже «Белсата».

Что касается работников телеканала «Белсат», денежным наказаниям с начала года они подверглись больше других: в этом году общая сумма штрафов превысила $ 11 тыс. Одним из последних повестку в суд получил журналист Алесь Силич за съемки акции велосипедистов возле оперного театра.

«Работали, было два участника акции, журналисты и примерно шесть или семь этих качков в обычной одежде, которые снимали. И на основании этого, по-видимому, в милиции проводится какое-то исследование, по видео (к нам никто не подходил, не поинтересовался ни журналистским удостоверением, ни чем) проводится какое-то исследование, они идентифицируют нас и присылают нам повестки в милицию и в суд», – рассказывает журналист Алесь Силич.

Вместе с Алесем Силичем днями повестки в суд получили журналисты Мария Арцыбашева и Сергей Ковалев. Вскоре – 24 августа – рассмотрение административного дела в отношении корреспондента «Белсата» Станислава Ивашкевича, который сделал репортаж из Лиды о свинокомплексе, загрязняющем навозом местную реку. Ему грозит штраф в размере до 50 базовых величин, или 1150 рублей. На следующий же день – 25 августа – начнется судебный процесс и над журналисткой «Белсата» Екатериной Андреевой за стрим с акции 3 июля и празднование Дня десантников 29 июля.

«Это единственный метод давления – конфисковать технику или составить протокол на самого журналиста, и других методов и рычагов давления на журналистов «Белсата» у них нет», – полагает журналистка Екатерина Андреева.

Официальная же основание, по которому судят журналистов, – «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ». Другими словами – работа без аккредитации.

Как отмечает Алесь Силич, который часто работает за границей, получить ее в странах Евросоюза, в отличие от Беларуси, не вызывает большой проблемы.

«Если твое СМИ не нарушает закон. Не призывает к насилию, то эту аккредитацию получают за несколько дней. Но у нас история с аккредитацией канала в Беларуси – просто какая-то ужасная сказка. По непонятным причинам нам эту аккредитацию не дают», – добавляет Александр Силич.

Увеличение количества штрафов, активно назначать которые начали в этом году с начала весны, представитель «Белсата» в Беларуси Алексей Минченок считает целенаправленной.

«Я думаю, что это можно связать с тем, что власти готовятся к осенней протестной кампании, которую анонсирует оппозиция, и таким образом они стремятся нейтрализовать журналистов, может, чтобы у них было меньше желания, они думают», – комментирует ситуацию представитель «Белсата» в Беларуси Алексей Минченок.

Рекордсменом же по количеству штрафов за работу без аккредитации стал гомельский журналист Константин Жуковский. За неуплаченные штрафы ему грозит конфискация имущества, описывать которое судебные исполнители должны прийти уже в понедельник. А через три дня его ждет очередной суд за работу без аккредитации.