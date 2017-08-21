В Светлогорском районе сельчан отрезали от цивилизации 21.08.2017, 12:59

Из-за закрытия паромной переправы через Березину до ближайшего населенного пункта надо ехать 100 километров.

В Светлогорском районе разгорается скандал вокруг сельской переправы через Березину. Паром, который перевозил людей и машины с левого берега на правый и соединял между собой два района, перестал работать. Местные жители выступают против: их путь до ближайшего населенного пункта на другой стороне реки увеличился сразу на 100 километров, сообщает ОНТ.

«Это, пожалуй, последняя попытка экипажа переправиться через реку и забрать пассажиров. Идут на риск — паром снова и снова садится на мель. Для нормального движения многотонной машины уровень воды должен быть как минимум метр. Рулевой Владимир Рябцев спешит разочаровать собравшихся по обе стороны реки: на переправу впредь могут не рассчитывать», - говорится в репортаже.

Из-за отсутствия дождей и засухи от Березины осталось одно название, практически в любом месте отчетливо видно дно. Желающих переправиться на другой берег теперь встречает закрытый шлагбаум. Люди в растерянности: еще вчера они без помех добирались до соседнего района за считанные минуты, а теперь им придется делать большой круг в объезд. Паромная переправа работает на этом участке десятки лет, другого удобного маршрута из Светлогорского района в Жлобинский и обратно просто не существует. В дорожном управлении разводят руками.

— Людям остается только объезжать. С понедельника закрываем паром, сами видите, что особенно левый берег речки замывает и замывает. Мы через две-три недели земснаряд приведем сюда. Мы углубим фарватер — и паром пойдет. Я думаю, до 1 ноября будет работать, — рассказал главный инженер управления предприятия «Гомельавтодор» Виталий Козеев.

Однако, по словам специалистов, если это и решит проблему, то ненадолго. В условиях, когда река мелеет на глазах, постоянные работы по углублению дна — непозволительная роскошь.

— Мы в прошлом году углубляли. За год замыло. Выход — дожди. Необходимо, чтобы поднялся уровень воды, потому что всю речку углубить нельзя, — поясняет начальник участка ДЭУ № 44 Светлогорского района Адам Стукач.

Проблему мог бы решить мост через Березину, но все обращения к районным властям по этому поводу результата не дали. Теперь, говорят местные жители, вся надежда на губернатора. Сельские активисты собираются к нему на личный прием.