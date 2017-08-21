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В родовом поместье Рейтанов проходит масштабный фестиваль

  • 21.08.2017, 13:12

Белорусы празднуют день рождения своего национального героя.

Фестиваль современного белорусского искусства сегодня, 20 августа, проходит в старинной усадьбе рода Рейтанов, которая представляет памятник усадебно-парковой архитектуры конца XVIII - начала XX века, передает «Радыё Рацыя».

Фестиваль современного искусства «ДАХ» посвящен памяти знаменитого деятеля Тадеуша Рейтана, который, согласно историческим сведениям, похоронен в часовне на территории усадьбы.

Мероприятие проходит в деревне Грушевка Ляховичского района Брестской области.

- Это уже пятый, юбилейный, фестиваль, который мы проводим в Грушевке. Ровно пять лет назад мы заложили фундамент проведения и лагеря на родине Тадеуша Рейтана, и одновременно фестиваля. Обычно после лагере проходит наш фестиваль, который мы посвящаем памяти нашего национального героя Тадеуша Рейтана. Наш фестиваль называется «ДАХ» и, как правило, в нем участвуют наши друзья, которые понимают, кому посвящен наш фестиваль, - рассказал организатор Дмитрий Юркевич.

В программе фестиваля «ДАХ» лекции о Тадеуше Рейтане и его знаменитых родственниках. Также запланированы тематические художественные выставки «Род Рэйтанаў. Асобы падзеі».

Алеся Родина и Дмитрия Юркевича, «Ретроспектива произведений Владимира Крюковского», игры и мастер-классы по фехтованию и кулинарии. В музыкальной части фестиваля выступят Re1ikt, Віктар Сямашка і Кумпанія, Тодор Кашкуревич и другие.


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