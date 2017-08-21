Цена независимости Cергей Марцелев

21.08.2017, 13:22

Фото: belgazeta.by

Нынешнее руководство страны – лишь временщики.

Я сторонник государственного нейтралитета. Даже не буду ссылаться на набившую оскомину 18 статью Конституции, которая туманно говорит о “стремлении к нейтралитету”.

Я сторонник нейтралитета. Чего же мы достигли за годы независимости и что нам это будет стоить?

Сразу скажу, что апокалиптические политикал фикшн в виде прогнозов оставил за бортом. Посмотрим документы.

Выйти из межгосударственного объединения, будь то военный или экономический союз нельзя “просто так и вдруг”. Существуют нормы международного права, строки договора и взаимные обязательства сторон.

Читая “договор о создании Союзного государства” (1998г.) можно констатировать, что, к счастью для нас большинство положений документа остались мертворожденными. Союзное государство по-прежнему не является субъектом международного права, отсутствуют прямые выборы двухпалатного “союзного парламента” (есть только межпарламентская ассамблея из депутатов национальных парламентов), нет гражданства СГ, Конституции, нет свободного рынка перемещения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Зато выход из этого государства-симулякра только по решению всенародного референдума да еще не раньше, чем через 18 месяцев. Интересное дело, договор подписан всего только главами государств, а вот выход исключительно через референдум. Лукавили подписанты, ох лукавили.

Гораздо больших успехов государственные мужи достигли в реализации Договора о военном сотрудничестве между РБ и РФ (1998г.). Нет, не все так радужно. Общего оборонзаказа не достигли, но технику друг у друга латают, военные учения разнообразны и пугающе, некоторые образцы вооружений, такие как ПВО, БПЛА, авиацию покупаем в РФ. Создана региональная группировка войск Союза Беларуси и России в составе ВС РБ и 20 армии ЗГВ ВС РФ. Все это прописано в документе и добром десятке иных источников. Срок выхода из Договора формально составляет шесть месяцев, что на практике неосуществимо, учитывая количество общих проектов в стадии реализации.

Договор об ОДКБ (1992г.) был подписан руководством еще демократической независимой Беларуси. Коротко, он предполагал так же как и 5 ст. Вашингтонского договора НАТО взаимную помощь в случае внешней агрессии и еще нескольких поводов. ОДКБ эволюционировал, были подписаны дополнительные аннексыы о придании КСОР ОДКБ полицейских функций на территории других стран, что, не мудрствуя сводится к приглашению иностранных интервентов для решения внутриполитических проблем государств – подписантов. Клуб охраны диктаторов. Срок выхода из ОДКБ, предусмотренный договором также шесть месяцев. Естественно, с оговоркой о “урегулировании взаимных претензий”.

Не буду об экономических и прочих союзах. Многословно выходит. Скажу только, что борьба за нейтралитет нам дорого станет. Не считая тех средств, за которые необходимо будет привести армию в боеспособное состояние, не оглядываясь на восточного “союзника”. Беларусь перестанет под чужим зонтиком быть “потребителем безопасности”. И тратить придется два с процентом ВВП на оборону ежегодно.

Кстати, не, забудьте – молодые люди будут служить в обязательном порядке. Денег на полностью профессиональную армию, а по сути наемников у нас нет и не будет.

На долгосрочную перспективу нейтралитет стоит этих лишений. Но нынешнее руководство страны – временщики, поэтому просто запомним эту статью из Конституции. Мы к нему стремимся.

Сергей Марцелев, «Фейсбук»