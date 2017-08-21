Власти Каталонии назвали имя въехавшего в толпу водителя фургона 21.08.2017, 13:30

Главный подозреваемый в теракте, скорее всего, пересек границу и находится во Франции.

Советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн подтвердил, что водителем фургона, въехавшего в толпу в Барселоне, был Юнес Абуякуб. Об этом чиновник рассказал в интервью радио «Каталунья» 21 августа, сообщает Publico (перевод – gordonua.com).

По словам Форна, Абуякуб, вероятно, находится за пределами Каталонии. Полиция ведет переговоры с европейскими коллегами касательно его розыска.

В полиции предполагали, что один из подозреваемых в организации терактов в Каталонии, находящийся в розыске, пересек границу и скрывается во Франции. Имя правоохранители не называли.

Днем 17 августа в Барселоне на пешеходной улице Рамбла микроавтобус въехал в толпу. В результате нападения погибли 13 человек.

Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Исламское государство».