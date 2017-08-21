Сурков прилетел в Минск на переговоры с Волкером 2 21.08.2017, 13:43

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Курт Волкер

Помощник Путина встречается со спецпредставителем США по Украине.

Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Минск, где, как ожидается, он встретится со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

«Сурков приземлился в аэропорту Минска», - сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Как передает корреспондент «Интерфакса», рейс «Белавиа» из Москвы приземлился в аэропорту Минска в 12:25 мск.

Через несколько минут после приземления два автомобиля российского посольства - представительский седан Audi и микроавтобус Volkswagen через специальный выезд покинули летное поле и направились в сторону Минска.

Ранее Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова в Минске в понедельник.

«Встреча пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме», - сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Как сообщил 18 августа госдепартамент США, спецпредставитель США по украинским переговорам Курт Волкер отправится 21 августа в Минск, где встретится с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений.