Синоптики рассказали о погоде на неделю 1 21.08.2017, 13:52

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На этой неделе ожидается прохладная, ветреная погода.

Синоптики также обещают дожди. К выходным снова потеплеет — по югу страны ожидается +27...30°С. Средняя декадная температура воздуха по Беларуси будет на 1-2°С выше климатической нормы. О прогнозе на неделю tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Во вторник, 22 августа, погодные условия будет определять атмосферный фронт и прохладная неустойчивая воздушная масса. Ночью преимущественно по восточной половине, днем на большей части территории страны дожди, местами грозы. В ночные часы в отдельных районах по восточной половине сильные дожди. Ночью и утром в западных районах слабый туман. Температура ночью +10...16°С, днем +16...22°С, по востоку Могилевской области до +25°С.

Дальше из-за смещающегося с юга Европы циклона в Беларусь начнут поступать влажные, прохладные воздушные массы.

В среду, 23 августа, ночью в восточных районах, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, сильные дожди, днем усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура ночью +8...14°С, днем +13...19°С, по юго-западу до +21°С.

В четверг, 24 августа, ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по северо-восточной половине страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, сильные дожди, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +7...14°С, днем +13...20°С, по юго-западу до +22°С.

Начиная с пятницы, 25 августа, воздушные потоки поменяются на западные и в страну с Западной Европы устремятся более теплые воздушные массы, температура начнет повышаться, установится теплая погода, а дождей станет меньше.

В пятницу ночью преимущественно по северо-востоку, днем в отдельных районах страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +7...14°С, днем +19...26°С.

В выходные температура воздуха прогреется до +9...16°С ночью, а днем будет до +26°С, по югу +27...30°С.