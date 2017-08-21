Минчан выселяют за неуплату коммуналки 12 21.08.2017, 14:13

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Фото: tut.by

В столице за неуплату жилищно-коммунальных услуг с начала года выселены шесть должников.

В их числе четверо — из арендного жилья. Об этом сообщают "Минск-Новости".

— При наличии 6-месячной задолженности расчетно-справочные центры формируют материалы дел для подачи исков о расторжении договоров найма и выселении из жилых помещений государственного жилищного фонда, о понуждении собственников к отчуждению жилых помещений частного жилфонда. Все материалы дел передаются в ЖРЭО, ЖЭУ и администрации районов, — рассказал директор филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Сергей Нехай.

За первое полугодие районными ЖРЭО и ЖЭУ подано в суд 122 иска о выселении должников либо отчуждении жилых помещений. Из них по частному жилому фонду — 15, государственному — 107 (в том числе коммерческого использования — 101).

Судами Минска удовлетворено 46 исковых требований, из которых по частному жилому фонду — 9, государственному — 36 (в том числе коммерческого использования — 31).

Также судами столицы принято 11 решений об отказе в выселении из арендного жилья в связи с оплатой гражданами задолженности в ходе рассмотрения дел в суде.