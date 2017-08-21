Культовый фотоаппарат «Зенит» вернут в производство 35 21.08.2017, 14:21

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Теперь это будут цифровые беззеркальные камеры

В России возобновят производство фотоаппаратов марки «Зенит», но теперь это будут цифровые беззеркальные камеры. Об этом заявил заместитель гендиректора Красногорского механического завода Игорь Сергеев, передает N+1.

Фотоаппараты «Зенит» выпускались Красногорским механическим заводом с 1952 года вплоть до середины нулевых. Всего под маркой «Зенит» было выпущено более 40 моделей однообъективных зеркальных камер. Несмотря на популярность этих камер среди фотолюбителей в советское время, в наши дни «Зенит» не выдержал конкуренции, и в 2005 году КМЗ перестал выпускать эти фотоаппараты.

Сейчас стало известно, что завод планирует возродить производство «Зенитов» в виде полнокадровых цифровых беззеркальных камер. По словам заместителя гендиректора КМЗ, новые фотоаппараты планируют сделать узнаваемыми: «Он будет модернизирован, но характерные обводы, эргономика, линии камеры будут интегрированы в него».

При этом представитель КМЗ уточнил, что электроника для новых «Зенитов» будет изготавливаться за рубежом. Завод не намерен конкурировать с известными производителями фотоаппаратуры и предполагается, что новый «Зенит» будет стоить «дороже хорошего смартфона». По плану камера появится в продаже уже в 2018 году.